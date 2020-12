Indonezja: Brutalnie zamordowana chrześcijańska rodzina

Członkowie islamskiej grupy terrorystycznej, znanej jako „wschodnio – indonezyjscy mudżahedini”, zamordowali w środkowej części Celebesu czteroosobową chrześcijańską rodzinę i podpalili kilka domów. To już trzeci atak w ciągu ostatnich trzech miesięcy ze strony tej niewielkiej grupy, która przysięgała wierność ISIS.

Brutalnie zamordowana chrześcijańska rodzina – wiele innych ucieka 'z obawy o swoje bezpieczeństwo'

Rodzina uczęszczała do kościoła Armii Zbawienia w wiosce Lewono Lembantongoa. Rankiem 27 listopada do wioski weszło co najmniej dziesięciu napastników. Jednego z chrześcijan ścięto, a pozostałym trzem członkom jego rodziny poderżnięto gardła.

Podczas nalotu zniszczono sześć domów zamieszkałych przez chrześcijan. 150 rodzin uciekło z wioski z obawy o swoje bezpieczeństwo.

Atak został potępiony przez liderów religijnych oraz rządowych. Przywódca Armii Zbawienia generał Brian Peddle wezwał do modlitwy. „za każdą osobą, która ucierpiała w tym ataku oraz, aby nasi ludzie nadal byli świadectwem i o uzdrowienie społeczności”.

Prezydent Indonezji Joko Widodo wzywa do jedności słowami „Musimy zjednoczyć się jako naród, aby powstrzymać podobne akty terroru”.

Prośmy Boga o prowadzenie i wsparcie dla rodzin zmuszonych do opuszczenia swoich domów

Przynieśmy do Boga w modlitwie rodziny i przyjaciół tych brutalnie zamordowanych indonezyjskich wierzących. Módlmy się, aby Duch Święty przekonywał osoby odpowiedzialne za atak, położył kres przemocy. Pozwolił tym, którzy musieli opuścić swoje domy, bezpiecznie do nich wrócić.

Niech Indonezyjczycy złączą się w jedności i niech stoją na straży konstytucji, która zapewnia wszystkim obywatelom prawo do bezpiecznego życia i ochrony przez każdą formą przemocy.

Źródła: Armia Zbawienia, Jakarta Globe, Religious Liberty Prayer Bulletin, International Christian Concern

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

