Indonezja: Atak na kościół w niedzielę palmową

Zamachowiec-samobójca wysadził się w powietrze przed kościołem w Makassar w południowym Sulawesi o 10:28 w niedzielę palmową rano. Jak podają lokalne media, napastnik próbował wejść do kościoła, ale uniemożliwił mu to ochroniarz. Zamachowiec zdetonował swój ładunek wybuchowy na zewnątrz kościoła. W wyniku ataku rannych zostało 14 osób, ale poza napastnikiem nie ma ofiar śmiertelnych.

„Ich życie już nigdy nie będzie takie samo”

W momencie ataku wierni wychodzili z kościoła po nabożeństwie w Niedzielę Palmową. „Niektórzy wierni odnieśli poważne obrażenia, a wszyscy, którzy tam byli, przeżyli traumę” – mówi koordynator ds. służby w Azji Południowo-Wschodniej. „Ich życie już nigdy nie będzie takie samo”.

Do tej pory nikt nie przyznał się do ataku. W Indonezji wielokrotnie dochodziło do ataków na mniejszość chrześcijańską. Pod koniec 2020 roku brutalnie zamordowano kilku chrześcijan, a w 2018 roku zaatakowano trzy kościoły w Surabaya, zabijając 28 osób.

„…prosimy o wasze modlitwy za Kościół w Indonezji”

W oczekiwaniu na więcej informacji, od partnerów Open Doors będących na miejscu, którzy opiekują się rannymi i bliskimi oraz zastanawiają się, jak najlepiej im pomóc, prosimy o wasze modlitwy za Kościół w Indonezji.

Dziękujmy Bogu za ocalenie chrześcijan w niedzielę palmową.

Módlmy się o uzdrowienie fizyczne dla wszystkich rannych, a także o pocieszenie i uzdrowienie duchowe dla wszystkich, którzy byli świadkami zamachu.

Módlmy się również o ochronę dla kościołów w Indonezji, szczególnie podczas zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

za Open Doors

Podobne: Indonezja: Atak samobójczy przeprowadzony przez zamachowców spodziewających się dziecka