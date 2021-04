Indonezja: Atak samobójczy przeprowadzony przez zamachowców spodziewających się dziecka

W Niedzielę Palmową 28 marca doszło do samobójczego zamachu bombowego przed kościołem katolickim w mieście Makasar w Indonezji, w którym odbywała się msza. Rannych zostało przynajmniej 20 osób. Niektóre z nich znajdują się w stanie krytycznym. Wśród rannych jest jeden z wiernych, który usiłował powstrzymać jadących na motocyklu zamachowców przed dostaniem się do kościoła.

Prośmy Pana o ochronę dla prześladowanych w Indonezji

Za zamachem stoi powiązane z ISIS ugrupowanie terrorystyczne JAD. Dwoje zamachowców (na zdjęciu), którzy zginęli na miejscu, to młode małżeństwo będące sześć miesięcy po ślubie. Kobieta była w czwartym miesiącu ciąży.

Wielkanoc to czas, kiedy w wielu państwach, gdzie nasi bracia i siostry cierpią prześladowania (w tym przez zamachowców), dochodzi do ataków bombowych na kościoły, napaści na społeczności chrześcijańskie i pojedyncze osoby. Wołajmy do Pana, by w tym szczególnym okresie ochraniał swoje dzieci, obdarzał je swoim pokojem, leczył zranienia i dotykał serc.

Źródło: International Christian Concern

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

