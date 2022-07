Indie: Pastor i jego żona aresztowani bo „nawracali”

17 maja stan Karnataka został kolejnym indyjskim stanem, w którym oficjalnie uchwalono ustawy antykonwersyjne. Tego samego dnia, członkowie hinduskiej organizacji nacjonalistycznej Bajrang Dal złożyli skargę przeciwko pastorowi V. Kuriyachanowi i jego żonie Selenammie, twierdząc, że nielegalnie nawrócili ponad tysiąc hindusów ze społeczności plemiennej Yerava, odwiedzając miejscowe plantacje kawy.

„Teraz, gdy ją uchwalono, daje ona powód, by nas bić i atakować.”

Oskarżeni chrześcijanie mieli zostać przyłapani na próbie nakłaniania do wspólnej modlitwy Paniyaravara Muthy i jego rodziny, którym podarowali Biblie. W pisemnej skardze złożonej w organie władzy, Paniyaravara twierdzi, że pastor i jego żona próbowali ich nawrócić, co najwyraźniej zrobili wcześniej z jego bratankiem.

Na nagraniu wideo pokazującym grupę hinduskich działaczy wchodzących do domu, by skonfrontować się z chrześcijańskim małżeństwem, słychać, jak ktoś żąda: „Powiedz nam, ile osób nawróciliście? Ile pieniędzy zebraliście i gdzie macie konta bankowe?”. Gdy na miejsce przyjechała policja, małżonkowie zostali aresztowani na 14 dni. Oskarżyciele żądali, by osądzono ich na podstawie nowego prawa antykonwersyjnego.

Sprzeciw wobec działań chrześcijańskich w Karnataka nie jest nowością. Pewien pastor, wspominając ataki, jakich on i jego kościół doświadczali przed wprowadzeniem nowej ustawy, powiedział: „Teraz, gdy ją uchwalono, daje ona [hinduskim nacjonalistom] powód, by nas bić i atakować. Chrześcijanie w naszym stanie są przerażeni. Widzimy ten trend, a najgorsze jeszcze przed nami”.

Módlmy się…

Módlmy się, by Bóg obdarzył Kuriyachana i Selenammę pokojem, mądrością i prowadzeniem w czasie, gdy muszą mierzyć się z zarzutami. Choć oskarżono ich przed ludzkimi organami władzy, niech nad wszystkim zwycięży prawda Bożego Słowa i najwyższy, Boży autorytet.

Niech Pan zachęci, poprowadzi i umocni też innych wierzących z całych Indii, którzy próbują dzielić się swoją wiarą w antagonistycznym społeczeństwie.

Źródło: Church in Chains, Release International, The Telegraph India, The Indian Express

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

