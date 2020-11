Indie: Śmiertelny atak na modlących się chrześcijan

23 października w mieście Amritsar na północy Indii, uzbrojeni mężczyźni przeprowadzili atak na grupę chrześcijan. W wyniku czego z rąk zamachowców zginął 35-letni Prince Atwal, a trzy inne osoby zostały ranne. Do ataku doszło w kościele, gdzie kilka minut wcześniej skończyło się spotkanie modlitewne.

Tymczasem sondaż wśród odbiorców pomocy kryzysowej pokazuje skalę zaniedbań, których dopuszcza się państwo w stosunku do chrześcijan podczas rozdzielania pomocy publicznej.

Oskarżenie: przekonywanie do konwersji

Amritsar położony jest w stanie Pendżab, w pobliżu granicy z Pakistanem. W jednym z tutejszych kościołów odbywało się spotkanie modlitewne. Kiedy uczestnicy zgromadzenia szykowali się wyjścia, do budynku wtargnęło pięciu uzbrojonych napastników. Zaczęli strzelać. Na zewnątrz, przy samochodach z włączonymi silnikami czekało na nich dwóch innych mężczyzn.

Prince Atwal (35), postrzelony w klatkę piersiową i głowę, zmarł na miejscu zdarzenia. Według Jaspala Masih, kuzyna zamordowanego chrześcijanina, to właśnie Prince był głównym celem ataku. Między Princem a liderem gangu, Randeepem Gillem, doszło wcześniej do kłótni, jak powiedział UCAN Masih. „Gill próbował w tamtym czasie wysadzić inne miejsce spotkań chrześcijan, oskarżając ich o namawianie ludzi do konwersji na chrześcijaństwo”, powiedział. „Tutejsi chrześcijanie są przerażeni”. W związku z tym atakiem, policja aresztowała trzy osoby, pozostałe cztery zbiegły.

Pendżab nie należy do grupy ośmiu stanów, w których prawo zakazuje zmiany religii.

80% ankietowanych potwierdza dyskryminację chrześcijan przy rozdzielaniu pomocy

Raporty Open Doors, zawierające zgłoszenia ataków na chrześcijan, pokazują, że w pierwszej połowie tego roku w Indiach odnotowano 349 ataków na chrześcijan, w których poszkodowanych zostało 5 559 osób. Musimy jednak pamiętać, że wiele incydentów nie jest zgłaszanych, a liczba niezgłoszonych zajść będzie prawdopodobnie większa podczas pandemii Covid-19 niż w poprzednich latach. Dociera do nas wiele dramatycznych historii, będących przykładami dyskryminacji chrześcijan przy rozdzielaniu pomocy rządowej. „Spośród ponad 100 000 chrześcijan, którzy otrzymali pomoc w związku z pandemią za pośrednictwem lokalnych partnerów, oszałamiające 80% zgłosiło, że lokalne władze lub mieszkańcy wioski nie dopuszczali chrześcijan do punktów dystrybucji pomocy rządowej – nawet jeśli mieli kartki żywnościowe”, powiedział rzecznik prasowy Open Doors odpowiedzialny za region Azji Południowej. Około 15% ankietowanych stwierdziło, że otrzymali pomoc żywnościową, ale byli dyskryminowani w inny sposób, np. odmawiano im prawa do pracy w agencjach rządowych.

Na liście Światowego Indeksu Prześladowań 2020 Indie zajmują 10. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Indiach:

Módl się za chrześcijan poszkodowanych w atakach;

Módl się o pocieszenie dla rodziny Prince’a Atwala.

Za chrześcijan w Amritsar i w całym Pendżabie; o wiarę i posilenie.

Módl się za wszystkich chrześcijan, którzy są w potrzebie z powodu pandemii; aby Jezus zapewnił im wszystko, czego potrzebują.

Módl się za napastników z gangu Randeepa Gilla, aby Duch Boży dotknął ich serc i aby otworzyli się na Ewangelię.

Źródło: UCAN, Open Doors

za Open Doors

