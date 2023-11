Indie: Sędzia unieważnia zarzuty przeciwko chrześcijanom

Dwoje chrześcijan więzionych w indyjskim stanie Uttar Pradesh odniosło częściowe zwycięstwo w sądzie. 6 września sędzia Sądu Najwyższego w Allahabadzie orzekł że chrześcijanie mogą zostać zwolnieni za kaucją. Kwestią sporną było to, jakie działania należy uznać za naruszenie prawa antykonwersyjnego – dla wielu chrześcijan w Indiach jest to gorący i kontrowersyjny temat.

Uznanie zaangażowania chrześcijan w działania na rzecz bezkastowców

Pastor Jose Papachen i jego żona Sheeja zostali aresztowani 24 stycznia na podstawie donosu. Osoba, która złożyła skargę jest członkiem hinduistycznej nacjonalistycznej partii BJP, która tworzy rząd stanowy. Mężczyzna oskarżył chrześcijan o „zwodzenie” członków bezkastowej społeczności dalitów, by przeszli na chrześcijaństwo. W marcu odmówiono im zwolnienia za kaucją. Jednak sąd w Allahabadzie w mieście Prayagraj (do 2018 r. Allahabad), podczas rozprawy apelacyjnej, orzekł, że małżeństwo nie może być dłużej przetrzymywane w areszcie.

„Przekazywanie dobrych nauk, rozprowadzanie Biblii, zachęcanie dzieci do kontynuowania edukacji […] i instruowanie mieszkańców wioski, aby nie kłócili się i nie spożywali alkoholu, nie jest zwodzeniem” – wyraził przekonanie sędzia prowadzący sprawę 6 września. W tym kontekście obrońca wskazał również, że państwo nie zapewniło „niezbędnych podstawowych usług na wspomnianych obszarach”.

Sędzia Shamim Ahmed wskazał również, że skarżący nie był stroną poszkodowaną, ani nie miał żadnych osobistych relacji z oskarżonymi, więc „nie był kompetentny do złożenia skargi”.

Większość podobnych zarzutów prawnie nie do utrzymania

Ustawa antykonwersyjna Stanu Uttar Pradesh zakazuje wszelkich prób „zmuszania jakiejkolwiek osoby do przejścia na jakąkolwiek religię [inną niż hinduizm] poprzez fałszywe przedstawienie [treści religijnych], siłę, niewłaściwy wpływ, przymus, zwodzenie lub zwodnicze środki”. Jednocześnie prawo stanowi, że tylko osoba zmuszona do konwersji lub jej krewny może złożyć skargę na policję.

Jednak ostatnie badania 101 skarg karnych złożonych w stanie Uttar Pradesh ujawniły, że większość z nich opiera się na skargach od „organizacji Hindutva wykorzystujących prawo do nękania chrześcijan”. Do takiego wniosku doszła w swoim dochodzeniu indyjska organizacja praw człowieka „Article 14”. Według ich oceny „skargi te są prawnie nie do obrony i nie powinny być przyjmowane przez policję”.

W ostatnich latach przepisy antykonwersyjne zostały uchwalone w 11 innych stanach Indii, które są często wykorzystywane do załatwiania osobistych porachunków i promowania hinduskiego nacjonalizmu.

Rinzen Baleng, ekspert prawny Open Doors International, zwraca uwagę, że odsetek faktycznych wyroków skazujących na podstawie tych przepisów jest ogólnie niski. „Dzieje się tak dlatego, że nie ma jasnej definicji tego, co należy rozumieć przez »oszustwo«, »siłę« , »bezprawny wpływ«, »przymus«, »zwodzenie« i »zwodnicze środki«. W konsekwencji sprawa nie utrzymuje się w sądzie, a oskarżenie nie jest w stanie poprzeć zarzutów dowodami”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2023 r. Indie zajmują 11. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródła: Artykuł 14, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Indiach:

Podziękuj za odwagę Shamima Ahmeda, sędziego prowadzącego sprawę, i wydany przez niego wyrok.

Módl się, aby korzystny wyrok nie został zakwestionowany i podważony.

Módl się za pastora Jose Papachena i jego żonę Sheeję, aby trwali silni w wierze i wkrótce mogli kontynuować swoją cenną posługę dla najuboższych.

Módl się również, aby Bóg zainspirował wielu innych chrześcijan poprzez ich przykład do odważnego dzielenia się Bożą miłością.