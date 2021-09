Indie: Publiczne protesty i ataki na chrześcijan

W ostatnim czasie chrześcijanie stali się celem kilku ataków w indyjskim stanie Chhattisgarh. Odbywały się tam także publiczne wiece ekstremistycznych hindusów, podczas których doszło do starć z policją. Ekstremiści domagają się od urzędników ostrzejszych działań przeciwko chrześcijanom i prowadzonej przez nich działalności.

Chrześcijanie atakowani nawet na posterunku policji

5 września 2021 r. około 60 hinduskich ekstremistów wtargnęło do kościoła w miejscowości Purani Basti i zakłóciło odbywające się tam nabożeństwo. Napastnicy oskarżyli starszych przywódców kościoła o nawracanie ludzi na chrześcijaństwo. Wkrótce grupa przedstawicieli kościoła udała się na miejscowy posterunek policji, gdzie zebrali się również ich oskarżyciele, aby wyjaśnić sprawę.

Na nagraniach wideo z wnętrza posterunku widać, jak kilku mężczyzn atakuje jednego z pastorów i są z trudem odpychani przez policjantów. Dwóch z napastników zostało aresztowanych przez policję, co doprowadziło do dalszych protestów. Lokalni przedstawiciele hinduskiej partii nacjonalistycznej BJP, do której należy również premier Indii Modi, zażądali od policji aresztowania również chrześcijan.

Gdy władze nie odpowiedziały na to żądanie, zwolennicy BJP wyszli na ulice i próbowali m.in. otoczyć posterunek policji. Doszło przy tym do gwałtownych starć. Ekstremiści wezwali do zorganizowania wieców protestacyjnych w 70 okręgach administracyjnych regionu w dniu 18 września.

„Działalność konwersyjna” chrześcijan pretekstem do ataków

Głównym żądaniem ekstremistów jest, aby władze podjęły ostrzejsze działania przeciwko chrześcijanom i ich „działalności konwersyjnej”. Kryje się za tym przekonanie, że chrześcijanie w jakiś sposób przymuszają hindusów do zmiany religii, a więc ich konwersja nie jest dobrowolna.

Od sierpnia zwolennicy BJP organizowali regularne wiece w różnych częściach Chhattisgarh, wykrzykując antychrześcijańskie hasła i wygłaszając długie nienawistne przemówienia przeciwko chrześcijanom, aby zdyskredytować ich wśród miejscowej ludności.

Często dochodzi do bezpośrednich ataków na chrześcijan, takich jak ten z 29 sierpnia w dystrykcie Kabirdham. Gazeta The Hindu cytuje szefa lokalnej policji, który powiedział, że pastor i jego rodzina zostali zaatakowani i pobici przez tłum podczas spotkania modlitewnego w jego prywatnym domu.

Przewodniczący Chhattisgarh Christian Forum Arun Pannalal powiedział, że policja i rząd stanowy nie podjęły żadnych działań, chociaż w ciągu ostatnich dwóch tygodni zgłoszono co najmniej dziesięć takich ataków. Oprócz tego codziennie odbywają się protesty przed ważnymi instytucjami administracyjnymi w państwie. W tych protestach obecny rząd jest oskarżany o tuszowanie „prozelityzmu” chrześcijan.

Ograniczenie wolności religijnej

Konstytucja Indii gwarantuje wolność religijną wszystkim obywatelom i definiuje Indie jako kraj świecki. Mniejszości religijne takie jak muzułmanie i chrześcijanie skarżą się jednak, że te fundamentalne prawa są im odbierane, a ich sytuacja pogorszyła się od czasu objęcia urzędu przez premiera Modiego siedem lat temu.

Lokalni partnerzy Open Doors donoszą, że ataki na chrześcijan są nie tylko coraz częstsze, ale i coraz częściej dochodzi do nich w miejscach publicznych. Sprawcy najwyraźniej nie obawiają się konsekwencji za swoje zachowanie.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Indie zajmują 10 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Indiach!

Módl się o Boże pocieszenie i pokój dla wszystkich chrześcijan, którzy stali się obiektem nienawiści oraz fizycznych ataków.

Módl się, aby chrześcijanie, którzy doświadczyli prześladowań, nie utracili wiary.

Módl się za władze i policję, aby wykonywały swoją pracę i chroniły chrześcijan, a także gwarantowały im wolność religijną.

Módl się, aby antychrześcijańska propaganda nie padła na podatny grunt, ale aby zamiast tego coraz więcej ludzi zadawało pytania o Boga chrześcijan.

Módl się za hinduskich nacjonalistów, aby w swojej nienawiści zostali zaskoczeni Bożą miłością i aby Duch Święty objawił im Jezusa.

Źródła: The Hindu, Open Doors

Za Open Doors

