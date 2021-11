Indie: Gwałtowny atak w czasie nabożeństwa

W niedzielę 3 października rozwścieczony tłum ponad 200 osób wtargnął na nabożeństwo i zaczął bić chrześcijan, dewastować budynek i plądrować mienie kościoła. Do tego gwałtownego zajścia doszło w Roorkee, mieście w stanie Uttarakhand na północy Indii.

Atak

W ataku zostały ranne dwie kobiety, z których jedna trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Napastnicy twierdzili, że chrześcijanie podejmują działania związane z konwersją religijną. Według pastora Priyo Sadhny Portera wielu uczestników przemocy to znani członkowie Bajrang Dal, młodzieżowej, nacjonalistycznej organizacji hinduskich bojowników. Niektórzy z nich wcześniej żądali zamknięcia kościoła.

Zapytany o atak, miejscowy rzecznik partii politycznej BJP potępił to, co się stało, później jednak usprawiedliwił czyn tłumu, mówiąc, że „mieszkańcy miejscowości ostrzegali przed konwersjami religijnymi”. Policja przyjęła skargę pastora na niektórych przywódców Bajrang Dal, a także na 200 innych osób, których nazwiska nie zostały upublicznione.

Módlmy się…

Zanośmy Panu w modlitwie rannych w tym kolejnym ataku, prosząc o ich pełne uzdrowienie. Wstawiajmy się też za atakowanym kościołem, który pośród mocnego sprzeciwu nie przestaje prowadzić swoich działań, służąc Bogu i ludziom.

Niech Pan napełni tych wierzących siłą i odwagą, gdy we wrogo nastawionej społeczności nadal są źródłem światła i miłości Chrystusa.

Módlmy się, by sprawcy ataku zostali pociągnięci do odpowiedzialności, a co ważniejsze, by uświadomili sobie błędność swoich dróg, pokutowali i przyjęli Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela i Pana.

Źródła: Indian Express, Hindustan Time

