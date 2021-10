Indie: Atak tłumu hindusów na kościół w stanie Chhattisgarh

W niedzielę 29 sierpnia rano około 60 chrześcijan było zebranych na nabożeństwie, gdy do budynku kościoła wtargnął ponad stuosobowy tłum, wykrzykujący hinduistyczne hasła. Napastnicy fizycznie zaatakowali wszystkich obecnych wiernych, poniszczyli instrumenty muzyczne, podarli i podeptali Biblię, po czym umieścili w budynku hinduskie bóstwa i zaczęli się do nich modlić.

Atak tłumu na kościół

Szczególnym celem ataku był pastor Kawalsingh Paraste i jego rodzina. Gdy niektórzy chrześcijanie zaczęli wypytywać napastników, wandale stwierdzili, że każdy, kto rodzi się w Indiach, może czcić tylko hinduskie bóstwa.

Wierni zaatakowanego kościoła, który znajduje się we wsi Polmi, spotykają się w tym samym miejscu od prawie 20 lat. Przed zajściem przez lata żyli w pokoju z innymi mieszkańcami. Według świadków, tłum nadszedł z sąsiedniej wsi Bhejgar.

Złożono raport na policji, jednak chrześcijańscy liderzy z Chhattisgarh oskarżają władze o bierność. Arun Pannalal, prezydent Forum Chrześcijańskiego Chhattisgarh, stwierdził, że chociaż tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni doszło do co najmniej dziesięciu ataków, władze nie podjęły żadnego działania.

Módlmy się…

Niech pokój, który przez lata panował we wsi Polmi, szczególnie między chrześcijańskimi i hinduskimi mieszkańcami, zostanie w modlitwie przywrócony, pozwalając niedawno zaatakowanym naśladowcom Jezusa na swobodne wznowienie bezpiecznego praktykowania wiary.

Wstawiajmy się za odpowiedzialnymi za ostatnie antychrześcijańskie ataki w stanie Chhattisgarh, prosząc o ich zbawienie. Niech ich serca zostaną dotknięte przekonującą mocą Ducha Świętego, prowadząc ich do skruchy z powodu złych czynów. Módlmy się, by powracająca do zdrowia społeczność kościelna w każdych okolicznościach okazywała miłość Chrystusa.

Źródła: Christian Solidarity Worldwide, India Today, The Hindu, Asia News

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

