Indie: Groźba zaostrzenia przepisów wzbudza niepokój wśród chrześcijan

Rząd indyjskiego stanu Chhattisgarh opublikował plany zaostrzenia obowiązujących przepisów antykonwersyjnych. Projekt przewiduje wysokie grzywny i karę pozbawienia wolności do 10 lat za przymusową konwersję nieletnich, kobiet i osób należących do społeczności plemiennych. Chrześcijanie obawiają się, że zmiana przepisów negatywnie wpłynie na życie Kościoła i bezpieczeństwo chrześcijan.

Politycy ostrzegają przed wzrostem liczby konwersji

Prawo antykonwersyjne, wprowadzone w 2000 r. i zaostrzone w 2006 r., zobowiązuje osoby, które chcą dokonać konwersji, do złożenia dokumentu o planowanej konwersji w odpowiednim urzędzie 30 dni wcześniej. Oprócz wyższych kar za przymusową konwersję projekt przewiduje również wydłużenie tego okresu do 60 dni. Podlegające karom „oszukańcze” lub „nielegalne konwersje” to te, do których doszło w wyniku „użycia przemocy, wywierania niewłaściwego wpływu, przymusu, uwiedzenia, nieuczciwych środków lub małżeństwa”. Ciężar dowodu spoczywa na osobie, która przekonała konwertytę do zmiany religii. Nie dotyczy to osób, które chcą powrócić do hinduizmu, religii większościowej w Indiach.

W Chhattisgarh około 30 procent ludności należy do społeczności plemiennych. Hinduskie grupy nacjonalistyczne próbują przekonać członków tych społeczności do przejścia na hinduizm poprzez tak zwane programy „Ghar Wapsi” (Ghar Wapsi dosłownie oznacza „powrót do domu”), powiedział UCA News biskup Paul Toppo z diecezji Raigarh.

Czołowi politycy rządzącej hinduskiej nacjonalistycznej partii BJP wyrazili ostatnio swoje obawy dotyczące osób zmieniających religię z powodu działalności wspólnot chrześcijańskich. W lutym stanowy minister Brijmohan Agarwal ostrzegł Zgromadzenie Chhattisgarh, że „wiele grup aktywnie pracuje nad zmianą demografii Chhattisgarh”. Główny minister stanu Chhattisgarh, Vishnu Deo Sai, był jeszcze bardziej szczery. W styczniu podkreślił, że chrześcijańscy misjonarze są „bardzo aktywni”, co prowadzi do wzrostu liczby konwersji. „Wszystko to wkrótce się skończy, a Hindutva [program hinduskich nacjonalistów] zyska na sile” – powiedział, wg doniesień Times of India.

Setki chrześcijan wciąż w niebezpieczeństwie po wcześniejszych atakach

Chrześcijanie w Chhattisgarh są zaniepokojeni proponowaną ustawą. „Doprowadzi to do wzrostu liczby ataków na chrześcijan i kościoły” – powiedział lokalny partner Open Doors, który poprosił o anonimowość ze względów bezpieczeństwa. „Kościoły zostaną zamknięte, wpłynie to na ceremonie ślubne i pogrzebowe, a instytucje chrześcijańskie będą narażone na ataki i inwigilację. Pastorzy i przywódcy chrześcijańscy są narażeni na ryzyko uwięzienia na podstawie fałszywych oskarżeń o wprowadzenie ludzi w błąd, aby nawrócili się na chrześcijaństwo”.

W Chhattisgarh doszło już do licznych ataków na społeczności chrześcijańskie. Tuż przed Bożym Narodzeniem 2022 r. setki chrześcijan z rdzennej ludności plemiennej zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w dystrykcie Narayanpur po tym, jak zostali zaatakowani za przejście na chrześcijaństwo.

Ponad rok później nadal grozi im niebezpieczeństwo. „Ci, którym udało się wrócić do swoich wiosek, nie mogą swobodnie gromadzić się na modlitwie” – mówi lokalny partner Open Doors. „Albo spotykają się w tajemnicy, albo udają się do miasta, aby brać udział w nabożeństwie. Kościoły zostały zamknięte, a znalezienie stałej lub choćby dorywczej pracy jest dla tych chrześcijan bardzo trudne” – powiedział.

Lisa Gentile, rzeczniczka Open Doors, wyjaśnia szczególne wyzwania stojące przed chrześcijanami z rdzennej ludności plemiennej w Chhattisgarh w wyniku proponowanego ustawodawstwa: „Obecny rząd stanowy zaproponował również pozbawienie plemion ich specjalnego statusu, jeśli przejdą na islam lub chrześcijaństwo. Straciliby oni wszystkie gwarantowane konstytucyjnie zabezpieczenia społeczno-ekonomiczne”.

Chociaż chrześcijanie stanowią zaledwie 5 procent ludności Indii, przepisy antykonwersyjne zostały wprowadzone w 11 stanach i są wykorzystywane przeciwko mniejszościom religijnym takim jak chrześcijanie i muzułmanie. Do tej pory jednak na mocy tych przepisów wydano tylko kilka wyroków skazujących.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2024 Indie zajmują 11. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę w Jezusa Chrystusa.

*Imię zmienione

Źródła: Times of India, UCA News, Open Doors