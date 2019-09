Holy Spirit Night w Warszawie

Wiadomość nadesłana: W tym roku po raz pierwszy w Warszawie odbędzie się wydarzenie Holy Spirit Night. To wspólna modlitwa i uwielbienie do którego dołączamy się wraz z innymi 17 miastami w Europie gdzie będzie się te odbywać. Zagoszczą osoby rozpoznawane w szeroko rozumianym świecie chrześcijańskim.

Czym jest Holy Spirit Night

Wierzymy, że niezależnie od wieku i tego kim jesteś, Duch Święty, który kierował służbą i życiem pierwszych uczniów Kościoła, również pragnie manifestować swoją moc w naszych czasach.

Celem HSN jest stworzenie platformy jedności, w której poprzez Słowo i głębokie uwielbienie tysiące młodych ludzi nawróci się i doświadczy dotyku Ducha Świętego.

Widzimy, jak nasze pokolenie potrzebuje przebudzenia serc, dlatego takie spotkania łączą już setki kościołów różnych wyznań w 35 miastach Europy.

HSN w Polsce 2019

W tym roku Noc Ducha Świętego rozszerza swoje granice. Jedno z największych wydarzeń, w których możesz być wypełniony duchowo, poczuć obecność Ducha Świętego i obudzić się dla nowych osiągnięć dla chwały Bożej, odbędzie się po raz pierwszy w Polsce.

Zespół budujący wspólnotę

Martin Smith to chrześcijański piosenkarz, który był liderem grupy uwielbienia Delirious. Ostatnio Smith pracuje nad tworzeniem nowych piosenek, dużo podróżuje i prowadzi uwielbienie na różnych konferencjach, w tym Night Spirit Night.

Wierzy, że Bóg w cudowny sposób pracuje z sercem człowieka poprzez uwielbienie. „Śpiew jest naturalną reakcją, gdy cieszymy się, jesteśmy szczęśliwi lub zadowoleni. Kiedy Bóg usuwa grzech z naszego życia, przebacza nam i nazywa nas swoimi dziećmi, jest to jeden z najbardziej radosnych momentów życia, a osobiste relacje z Bogiem i oddawanie czci Bogu jest kluczem do zmian w naszym życiu duchowym. Uwielbienie jest naszą bronią przeciwko diabłu”, — mówi Smith.

Chris Quilala — chrześcijański piosenkarz i lider uwielbienia z zespołu Jesus Culture, który gra chrześcijański pop i współczesną muzykę uwielbieniową. Przez kilka lat był perkusistą w zespole Bethel Music.

⠀

«Jako chrześcijanie, mamy szansę na tej Ziemi oddawać Bogu ofiarę uwielbienia, ponieważ kiedy dotrzemy do Nieba, nie będzie to już ofiara. Naszą ofiarą jest oddawanie czci w najtrudniejszych momentach naszego życia, wyśpiewywanie pieśni, modlitwa o tych, którzy potrzebują uzdrowienia lub cudu. To jest naprawdę trudne.» — Chris Quilala

HOLYSPIRITNIGHT 2019

Data: 18.09

Miejsce: ELEKTRONOWA 10 Warszawa

Więcej info na stronie internetowej: https://holyspiritnight.com/ bądź pod dedykowanymi wydarzeniami i stronami na fb.