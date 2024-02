Historyczna puszka traci odniesienia do Biblii

Potomek Abrama Lyle’a, pobożnego chrześcijanina, twórcy projektu puszki syropu Lyle’s Golden Syrup, skrytykował rebranding opakowania produktu, który usuwa odniesienia do Biblii.

Projekt puszki pozostał w dużej mierze niezmieniony od czasu jej stworzenia w latach 80. XIX wieku przez Lyle’a, który był starszym kościoła prezbiteriańskiego w Greenock w Szkocji.

Jego chrześcijańskie przekonania były inspiracją do zaprojektowania puszki z charakterystycznym zielono-złotym lwem otoczonym rojem pszczół – nawiązaniem do starotestamentowej historii o Samsonie i lwie.

Obrazowi towarzyszył biblijny cytat: „Z mocnego wyszła słodycz”.

Obecnie producent Tate & Lyle Sugars zrezygnował z tego wizerunku, pokazując jedynie twarz lwa, co wywołało reakcję.

Alexander Linklater, prawnuk Abrama Lyle’a, powiedział, że rebranding był „złym posunięciem w przygnębiającej tradycji niepotrzebnych zmian”.

Powiedział on The Telegraph: „Zmieniają coś, co jest zarówno bardzo charakterystyczne, jak i znajome, na coś ogólnego i niejasnego.

„To była najstarsza brytyjska marka. Rebranding jest odejściem od tego, co było częścią prawdziwej, komercyjnej historii”.

Dodał: „Nie sądzę, by ten słaby niewyraźny lew był dobry. Po co wyrzucać 140 lat sprawdzonego brandingu?”.

Tate & Lyle Sugars powiedział, że religia nie odegrała „żadnej roli” w rebrandingu puszki.

