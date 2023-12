Gwiazda Hollywood, Danica McKellar, znajduje wolność w Chrystusie

Aktorka Danica McKellar wiele lat spędziła na arenie publicznej, odkąd rola Winnie Cooper w popularnym serialu z 1988 roku „Cudowne lata” otworzyła jej drzwi na scenę Hollywood.

McKellar cieszyła się udaną karierą jako odtwórczyni ról i autorka książek, aż niedawno swoje umiejętności aktorskie zaczęła praktykować w sieci telewizyjnej Great American Family.

Zagrała w nowym filmie „A Royal Date for Christmas”. Również przez ostatnie półtora roku odbyła autentyczną i publiczną podróż wiary, przyjmując chrześcijaństwo i dzieląc się swoim doświadczeniem.

„Czuję się tak błogosławiona… Ludzie mówią: ‘Jesteś taka odważna’” – powiedziała McKellar o gotowości dzielenia się swoimi przekonaniami. „Nie czuję się odważna. Nie mam poczucia, by to wymagało odwagi lub czegokolwiek… Gdy doświadczasz czegoś tak pięknego i wspaniałego, i tak przemieniającego życie, chcesz, by wszyscy to odczuli”.

Ziarno wiary został zasadzone w sercu McKellar w czasie, gdy 10 kwietnia 2022 roku, znajoma aktorka Candace Cameron Bure zaprosiła ją na sztukę „Pasja”. Okazało się, że to doświadczenie zmieniło jej życie, gdy przesłanie ewangelii przeniknęło do jej serca.

„Byłam po prostu uderzona, wszystko było uderzające” – powiedziała. „Przyszedł do mnie Duch Święty, jakby ogarnęła mnie fala miłości i zrozumienia”.

McKellar mówi, że do tamtej pory zawsze miała „poczucie Boga w jakimś kształcie lub formie”, jednak jej wyobrażenia o chrześcijaństwie były mocno zabarwione negatywizmem i ramami przedstawianymi w wiadomościach.

„Zawsze myślałam o religii i chrześcijaństwie jako w jakiś sposób restrykcyjnych i ograniczających, ale zamiast tego doświadczam najbardziej niesamowitej wolności” – powiedziała o swojej wierze. „I stwierdziłam, że muszę się tym podzielić. Muszę mówić ludziom dobrą nowinę”.

Zanim została chrześcijanką, zakładała, że wierzący wydają osądy i powodują problemy, i te tendencyjne pojęcia zaciemniały jej wizję.

„Po prostu nie widziałam… to najbardziej cudowny, niesamowity, niewiarygodny dar na całym świecie” – mówiła dalej. „Chcę, by ludzie wiedzieli, że nie są sami, że w każdym czasie jest dla nich miłość, i to jest tak wielki dar”.

Sztuka „Pasja” przyniosła jej ten dar. Na początku swojej duchowej podróży McKellar dostała też od Bure Biblię. Powiedziała, że Bure jest „niesamowita” i inspirująca, wyjaśniając, jak poświęcała czas na odpowiadanie na jej pytania o wiarę.

Jedną z bardziej unikalnych cech chrześcijaństwa McKellar jest jej otwartość w dzieleniu się swoim doświadczeniem z fanami, gdy od razu zaczęła opowiadać o tym w czasie rzeczywistym, w miarę rozwoju wydarzeń.

Półtora roku później McKellar mówi, że wiara wywarła głęboki wpływ na jej życie. Gdy przychodzą trudne sytuacje, ma teraz „inny sposób radzenia sobie” z kryzysami. W tym roku czyta też całą Biblię, znajdując w tym prawdziwą satysfakcję.

„Nie muszę wszystkiego rozumieć” – powiedziała. „To nie mój ciężar. Oddaję to Bogu”.

Jeśli chodzi o karierę aktorską, McKellar pracuje pełną parą, obecnie promując film „A Royal Date for Christmas”, który określa jako „super zabawny i bardzo romantyczny”.

McKellar bardzo się cieszy, że może być częścią Great American Family i Great American Pure Flix. Mówi, że przez opowiadanie historii może pomagać „wynosić pozytywną i dobrą stronę ludzkiej natury”.

Autor: Billy Hallowell

Źródło: CBN