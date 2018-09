GOSPELOWNIA czyli II Edycja Ogólnopolskiego Festiwalu

„WARSZTATY GOSPEL TO WYDARZENIE, KTÓRE ZMIENIA ŻYCIE” – to hasło towarzyszy organizatorom – Fundacji Pro Novis, nieprzerwanie od 2003 roku.

Warsztaty Gospel od 16 już lat organizowane są w całej Polsce. W jednym miejscu i o jednym czasie zbiera się nawet kilkaset osób, które chcą doświadczyć czegoś niezwykłego i miło spędzić czas. Podczas zajęć warsztatowicze uczą się piosenek gospel w układzie trzygłosowym (sopran, alt, tenor). Całemu wydarzeniu zawsze towarzyszą chwile refleksji związane z istotną dla chrześcijan treścią pieśni.

Gospel daje nadzieję na lepsze jutro, wnosi powiew świeżości do serc, napełnia je radością i spełnieniem. Tak właśnie działa ta muzyka, a jej głównym przekazem jest radosna Dobra Nowina o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa – Syna Bożego. Niektórzy nazywają warsztaty muzyczną ucztą, inni zaś pełnymi energii rekolekcjami. Rzeczywiście, jest to czas, w którym każdy znajdzie coś dla siebie! Z pewnością jest to moment zatrzymania się i oderwania od zwykłej, często monotonnej rzeczywistości. Kto nie spróbuje, ten nigdy się nie dowie…. Podczas warsztatów będzie głoszona Ewangelia, żywe świadectwa działania Boga, odbędzie się także wieczorne uwielbienie.

Do uczestnictwa w warsztatach może zgłosić się każdy!

Wiek nie gra żadnej roli. Od wielu lat na warsztaty przychodzą całe rodziny! Nie jest istotne doświadczenie śpiewania w chórze, nie ma też żadnych przesłuchań. Z pewnością przydaje się minimalna znajomość języka angielskiego, jednak jej brak nie stanowi bariery, gdyż wszystkie teksty będą przetłumaczone w książeczkach warsztatowych na język polski.

Uczestników poprowadzą charyzmatyczni, czarnoskórzy instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem: Ruth Waldron (UK), Peter Francis (UK), Corey Butler (Canada) oraz nasza, Agnieszka „Baca” Tomaszewska.

W tym roku, w ramach 2 Edycji Festiwalu “GOSPELOWNIA”, każdy chór może dodatkowo wziąć udział w PRZEGLĄDZIE CHÓRÓW, który odbędzie się w trakcie trwania warsztatów w sobotę. Zwycięzca/y PRZEGLĄDU wystąpią podczas niedzielnego koncertu finałowego MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.

Spotkanie z muzyką Gospel dla DZIECI !

W niedzielę 25 listopada, organizator zaprasza wszystkie dzieci do 13 roku życia, które niekoniecznie potrafią, ale lubią śpiewać, na Dziecięce Warsztaty Gospel. Istruktorką będzie Agnieszka Górska-Tomaszewska, znana wszystkim jako „Baca”. Od 20 lat jest dyrygentką chóru Gospel Joy z Poznania, który był dwukrotnie w USA i tam „u źródła”, chórzyści uczyli się, jak śpiewać gospel.

Organizator pragnie zatroszczyć się o dobrą atmosferę i zaplecze organizacyjne – ufając, że Duch Święty będzie poruszał ludzkie serca.

Zapisy i więcej informacji na: http://gospeljoy.pl/warsztaty-lista/

GOSPELOWNIA W SKRÓCIE:

24-25 listopada – XVI Poznańskie Warsztaty Gospel

24 listopada – Przegląd Chórów w ramach warsztatów

25 listopada – Warsztaty Gospel dla DZIECI

25 listopada – 2 Koncerty Finałowe Warsztatów Gospel:

Pierwszy koncert DZIECI, Drugi koncert MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, oraz laureata Konkursu Chórów.

