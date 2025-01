Fundamenty wiary – David Pawson – wykłady

David Pawson – 83 letni pisarz, biblista i mówca. Prowadzi służbę podróżując i nauczając głównie liderów w kościołach na całym świecie. Miliony kopii nagrań jego wykładów biblijnych trafiło do ponad 120 krajów.

David sam siebie opisuje jako „nieortodoksyjnego i ewangelicznego” nauczyciela Słowa Bożego. Od 75 lat pozostaje do końca wierny złożonej przez siebie obietnicy, że zawsze będzie mówił w sposób uczciwy i bezkompromisowy przybliżając ludzi do prawd biblijnych, niezależnie od konsekwencji czy ceny, jaką przyjdzie mu za to zapłacić.

David Pawson będąc w Warszawie nauczał przez 17 godzin odsłaniając biblijną prawdę. Z detektywistyczną pasją prowadził słuchaczy do odkryć zawartych tylko na kartach Biblii, konfrontując różne poglądy i nie zapominając o analizie źródeł ich powstania.

David Pawson, a raczej jego nauczanie zmieniło kiedyś moje życie. W ciągu ostatnich kilku dni mieliśmy wyjątkową okazję mieć go pośród nas. Powoli moja szczęka wraca na swoje miejsce ze stanu permanentnego opadnięcia… Jestem wdzięczny Wam wszystkim(Leszek Osieczko, Staszek Bogulak Bogulandia, Krzysztof Zaręba i inni), którzy ściągnęliście Davida do Warszawy. I mimo jego 83 lat chcę mieć nadzieję, że to nie ostatni raz. Wszyscy, którzy nie mogli być -> koniecznie, koniecznie spróbujcie zdobyć materiał video z konferencji David Pawson – O Królestwie Bożym, albo korzystajcie z materiałów na www.davidpawson.org. – Sławek Szymański

To były opinie ze strony wydawcy.

Oto kilka z omawianych tematów:

Co to jest przymierze i czym się różni od umowy?

Obietnice i kary zawarte w przymierzach.

Biblijne znaczenie wiary, łaski, pokuty i zbawienia.

Czy można odrzucić łaskę Bożą?

Czy rozwód i powtórne małżeństwo jest grzechem ?

Czy wiara bez uczynków zbawia ?

Czy człowiek raz zbawiony jest na zawsze zbawiony?

Ewangelia głoszona przez Jezusa

Tytuły poszczególnych sesji:

01. Wyklad 1 – Studiujac Biblie cz. 1 …………………………………………….. 1:05:05

02. Wyklad 2 – Studiujac Biblie cz. 2 ……………………………………………… 1:19:37

2013.05.02

03. Wyklad 1 – Przymierza: Wprowadzenie cz. 1 ……………………………. 1:04:02

04. Wyklad 2 – Przymierza: Noego & Abrahamowe cz. 2 ………………… 0:57:54

05. Wyklad 3 – Przymierza: Abrahamowe & Mojzeszowe cz. 3 ……….. 1:10:20

06. Wyklad 4 – Przymierza: Mojzeszowe & Dawidowe cz. 4 ……………. 0:48:46

07. Wyklad 5 – Przymierze Mesjanskie cz. 5 …………………………………… 0:59:05

2013.05.03

08. Wyklad 1 – Zbawienie cz. 1 ………………………………………………………. 1:04:14

09. Wyklad 2 – Łaska cz. 2 ……………………………………………………………… 0:38:05

10. Wyklad 3 – Wiara cz. 3 ……………………………………………………………… 1:25:39

11. Wyklad 4 – Królestwo Boze cz. 4 ……………………………………………….. 1:03:02

12. Wyklad 5 – Przyjscie Jezusa cz. 5 ……………………………………………….. 1:05:59

2013.05.04

13. Wyklad 1 – Przesłanie do Przywódców cz. 1 ……………………………….1:08:26

14. Wyklad 2 – Przesłanie do Przywódców cz. 2 ………………………………. 1:34.21

2013.05.05

15. Wyklad 1 – Sprawiedliwosć Boza ………………………………………………. 1:00:34

16. Wyklad 2 – Jana 3.16 ………………………………………………………………… 0:59:27

Czas trwania ………………………………………………………………………………… 17:24:23

Język: polski

Czas: 17 h 24 min.

Nośnik: 3 x CD – MP3

Data wydania: 2013

Wydawca: Bogulandia