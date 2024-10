Laos: Sześciu chrześcijan uwięzionych za wiarę

Sześciu chrześcijan ze środkowego Laosu zostało aresztowanych 21 czerwca 2024 r., a następnie przewiezionych do lokalnego więzienia. Wcześniej sprzeciwili się policyjnemu nakazowi wyrzeczenia się wiary w Jezusa Chrystusa. Oficjalny powód ich zatrzymania nie jest znany. Laotańscy chrześcijanie podejrzewają jednak, że była to próba komunistycznych władz zastraszenia środowiska chrześcijańskiego i ograniczenia działalności ewangelizacyjnej wspólnoty.

Skonfiskowano gitarę i worek na datki

21 czerwca 2024 r. funkcjonariusze policji podjechali ciężarówką do wioski, w której mieszka sześciu chrześcijan. Mężczyźni spotykali się regularnie pod przewodnictwem Hana*, by wspólnie oddawać cześć Bogu. Policjanci zawołali całą szóstkę i nakazali im wyrzec się wiary. Jeden z lokalnych partnerów Open Doors, Souphanphon*, zbadał tę sprawę. Tak opowiada: „Kiedy chrześcijanie odmówili wyrzeczenia się wiary, zostali natychmiast aresztowani. Policja zabrała ich do więzienia okręgowego”.

Dwa dni później funkcjonariusze wrócili i przeszukali dom Hana, aby zebrać więcej dowodów na jego „chrześcijańską działalność”. Świadkiem tego zdarzenia był chrześcijanin z sąsiedniej wioski. „Z domu Hana zabrali gitarę i worek na datki. Nikt nawet nie odważył się zadać im żadnych pytań. Funkcjonariusze nie przedstawili nawet nakazu przeszukania”.

Przed aresztowaniem 21 czerwca Han* był już kilkakrotnie ostrzegany i zniechęcany do prowadzenia działalności na rzecz lokalnych chrześcijan. Od dawna angażował się jako lider lokalnego kościoła i ewangelizator. Władze już wcześniej nakłaniały go do wyrzeczenia się wiary i zaprzestania działalności. Mimo nakazów Han nadal spotykał się ze swoją małą społecznością i odprawiał nabożeństwa.

Izolacja i nękanie w więzieniu

Dwa tygodnie po uwięzieniu, 8 lipca, Han został oddzielony od innych wierzących. „Został zabrany do izolatki, a wcześniej skuto mu ręce i nogi” – opowiada chrześcijanin z sąsiedniej wioski.

Władze nie pozwoliły zatrzymanym na widzenie z rodziną ani prawnikiem. Nie mogli także starać się o zwolnienie za kaucją. Oznaczało to, że chrześcijanie nie byli w stanie właściwie się bronić ani poinformować prawnika o swojej sytuacji.

Lokalnemu partnerowi Open Doors, ściśle współpracującemu z chrześcijanami w okolicy, udało się w końcu uwolnić za kaucją dwóch zatrzymanych. Ci z kolei prowadzili kampanię na rzecz zwolnienia za kaucją pozostałych więźniów z ich społeczności. Dzięki wytrwałym wysiłkom braci w wierze i negocjacjom z urzędnikami pozostali członkowie grupy zostali ostatecznie zwolnieni.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2024 Laos zajmuje 21. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę. Władze komunistyczne ściśle monitorują wszelką działalność religijną. Wspólnoty z wyprzedzeniem muszą informować władze o swoich spotkaniach, a niezarejestrowane kościoły domowe mogą spotykać się tylko w tajemnicy.

*Imię zmienione

za open Doors Polska