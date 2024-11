W serwisach streamingowych pojawił się zapowiadany przez nas film „Wielki George Foreman”. Pisaliśmy o nim w ubiegłym roku.

Film mówi o życiu legendarnego boksera, który stał się pastorem.

Obejrzymy główne momenty w bokserskiej karierze Foremana, w tym zdobycie złotego medalu na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Mexico City w 1968 roku i drogę do tytułu zawodowego mistrza świata wagi ciężkiej.

Poza karierą bokserską, akcja filmu pokazuje też, jak Foreman uwierzył w Jezusa Chrystusa, przeszedł na emeryturę i został kaznodzieją.

Informacje o filmie Wielki George Foreman

Reżyseria: George Tillman Jr.

Scenariusz: Frank Baldwin, George Tillman Jr.

Produkcja: USA

Dystrybucja: United International Pictures Sp z o.o.

Tytuł oryginalny: Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World