Etiopia: Prześladowania zmieniły priorytety wiernych ze zburzonych kościołów

Po zniszczeniu przez muzułmańskie gangi dwunastu kościołów w strefie Alaba w 2019 r. wierzący oczekujący na odbudowę swoich budynków kościelnych opowiadają o zaobserwowanym u siebie wzroście zainteresowania misjami i ewangelizowaniem miejscowej ludności.

„Prześladowania pobudziły kościoły do działań misyjnych”

W ciągu jednego dnia ekstremiści przemierzyli miejscowość Alaba Kulito, niszcząc dwanaście budynków kościelnych.

Dwa lata później liderzy miejscowego kościoła i ewangeliści informują, że ich zgromadzenia są bardziej niż kiedykolwiek gotowe do dzielenia się ewangelią ze swoimi prześladowcami. Jedno zgromadzenie wysłało pięciu ewangelistów do ludu, do którego nie dotarła jeszcze Dobra Nowina.

Inny kaznodzieja opowiadał, jak w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy ewangelię przyjęło więcej osób niż w ciągu sześciu poprzednich miesięcy pracy. Prześladowania pobudziły kościoły do działań misyjnych.

„Skupialiśmy się głównie na budynkach, kupując wyposażenie i inne materiały do nich. Teraz jednak naszym priorytetem są misje – powiedział jeden z liderów kościoła. – Po prześladowaniach zgromadziliśmy fundusze przeznaczone nie na odbudowę budynków czy na inne materiały, lecz na misje”.

Chwalmy Boga za postawę tych wierzących i módlmy się o przemianę serc ludzi w wyniku ich służby.

Źródło: icommittopray.com

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

