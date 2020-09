Etiopia: zniszczono kościół i domy miejscowych chrześcijan

Zamordowanie 29 czerwca znanego piosenkarza, Hachalu Hundessy, wzbudziło niepokoje społeczne, w których zginęły setki ludzi. W regionie Oromia w Etiopii ugrupowania separatystyczne prowadzą działania antyrządowe.Trzeci tydzień sierpnia przyniósł wybuch przemocy, doszło do niego we wsi Senbete Sinkile, w której większość stanowią muzułmanie. W ataku dokonanym przez młodzieżówkę separatystów znanych jako Qeerroo, szczególnym celem napaści stali się chrześcijanie. Choć nie było ofiar śmiertelnych, wiele osób zostało rannych, zniszczono kościół i domy miejscowych chrześcijan. Mimo warunków powodziowych część ludzi musiała uciekać, szukając schronienia w chrześcijańskim mieście Awassa.

Domy spalone do fundamentów

W czerwcu przemoc ze strony Qeerroo dotknęła też miasto Shashamene. Domy dwóch pastorów spalono do fundamentów, a reszta mienia została zdewastowana. Jeden z pastorów, Mesfin, powiedział, że gdy płonął jego dom, imam z pobliskiego meczetu stał obok i śmiał się. Sprawcy doszczętnie zniszczyli też motocykl pastora. Żony obydwu pastorów prowadziły drobną działalność gospodarczą, by wesprzeć skromne dochody swoich rodzin. Budynki, w których pracowały też podpalono.

Módlmy się za każdą osobę, która stała się ofiarą ostatnich aktów przemocy, prosząc, by niosąca pociechę Boża obecność była w ich życiu wyraźnie wyczuwalna. Jaki i też o uzdrowienie po traumie i druzgoczącej stracie, jakiej doznali w wyniku ataków. Módlmy się, by ludzie zmuszeni do ucieczki doświadczyli Bożego zaopatrzenia i odnowy. Niech Boży Duch pokoju zapanuje w tym regionie.

Źródło: Steadfast Global

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

