Etiopia: Dzięki mojemu synowi Jezus odwiedził naszą rodzinę

Dinke* czuła się jakby uderzył ją piorun, kiedy otrzymała wiadomość: jej pierworodny syn Lemma* odszedł od islamu i stał się chrześcijaninem! Jej mąż był oburzony: „On zasługuje na śmierć! Chłopak musiał wybrać: albo wraca do islamu albo musi umrzeć!” Wkrótce potem zaprzestał udzielać wszelkiej pomocy finansowej dla Lemmy, który pilnie potrzebował jej jako student. Mimo wszystkich głosów niezadowolenia z decyzji Lemmy, słowa jej męża Dinke głęboko ją uderzyły.

Dinke przygotowuje kawę i modli się

„Dzięki mojemu synowi Jezus odwiedził moją rodzinę”

Podczas wizyty u Dinke i jej ośmiorga dzieci pracownicy Open Doors usłyszeli, co wydarzyło się od wieści o nawróceniu Lemmy. Dorastawszy w regionie islamskim w południowej Etiopii, po ślubie przeniosła się wraz z mężem do obszaru, gdzie islam był radykalnie praktykowany. „Kiedy po wiosce rozeszła się wieść o Lemmie, wszyscy chcieli go zabić; moje serce było pełne strachu o niego. To przecież moje pierworodne dziecko” – mówi Dinke, zalewając się łzami.

Mimo niebezpieczeństwa Lemma wykorzystywał każdą okazję, gdy ojciec był poza domem, aby odwiedzać matkę i rodzeństwo. Po tym jak Dinke długo przyglądała się zmianom w życiu swego syna i dowiadywała się od niego coraz więcej o Jezusie, w końcu zdecydowała też powierzyć samą siebie owemu Bogu. Starsze dzieci również zdecydowały się zrobić ten krok wiary jeden po drugim. „Dzięki mojemu synowi Jezus odwiedził naszą rodzinę”, mówi Dinke z wdzięcznością. Ale trzeba było zapłacić cenę. „Kiedy mój mąż się o tym dowiedział, uznał mnie za swojego wroga”. Lemma dodaje: „Cała społeczność wiejska przyglądała się nam i czekała na to, żebyśmy się poddali. Ale Bóg trzymał nas w swojej dłoni. Oddałem Mu swoje serca i wiem, że da nam lepsze życie”.

Pokój powraca

Open Doors wspiera Dinke i jej dzieci produktami żywnościowymi, lekami i pomocą prawną. W międzyczasie odzyskała ona swój dom i ziemię, zabezpieczając w ten sposób dziedzictwo dzieci, nawet jeśli powrót tam w tej chwili byłby zbyt niebezpieczny. Jej mąż pogodził się z sytuacją, a nawet od czasu do czasu odwiedza rodzinę.

„Bóg jest wierny”, podkreśla Dinke. „On nie zawiódł mojej rodziny i mnie. Nie dążyliśmy do bogactwa, ale dowiedzieliśmy się, że wszystkie pieniądze i złoto należą do Boga. Pan nigdy nie opuści tych, którzy Mu ufają”.

Prosimy, módlcie się za Dinke i jej rodzinę:

Dziękujmy Jezusowi za niezłomność w wierze Lemmy i jego świadectwo, które miała ogromny wpływ na wiarę jego rodziny.

Módlmy się o ochronę i opiekę nad Dinke i dziećmi.

Módlmy się, aby mąż Dinke również znalazł Jezusa i pojednał się z rodziną.

Módlmy się, aby Dinke mogła wrócić z dziećmi do swojej wioski i aby Ewangelia przyniosła tam więcej owoców.

za Open Doors