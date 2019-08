Erytrea: Chrześcijanie przetrzymywani w podziemnych więzieniach

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy policja w Erytrei aresztowała co najmniej 150 chrześcijan. Aresztowania miały miejsce w stolicy, Asmarze, i Keren, zdominowanym przez muzułmanów mieście położonym 90 kilometrów na północny zachód od stolicy. Chrześcijanie z Keren, w tym dzieci, zostali zamknięci w podziemnych tunelach (które muszą wykonywać więźniowie) w oddalonej od skupisk ludzkich okolicy.

Wstrząśnięci, ale „bezpieczni w rękach Boga”

Podczas pierwszej fali aresztowań w niedzielę 23 czerwca, funkcjonariusze państwowi zatrzymali 70 chrześcijan (35 kobiet, 25 mężczyzn i 10 dzieci) z Kościoła Misyjnego w Keren. Kościół ten był jedynym, który odprawiał nabożeństwa w drugim co do wielkości mieście Erytrei. Urzędnicy zamknęli również prowadzoną przez kościół szkołę.

Uwięzieni chrześcijanie są przetrzymywani w kompleksie więziennym Ashufera w bardzo trudnych warunkach. Więzienie znajduje się w pobliżu miasta Hagaz, około 25 km od Keren i składa się z sieci podziemnych tuneli. Miejsce to jest położone z dala od głównej drogi, co jest uciążliwe dla odwiedzających rodzin, które potrzebują co najmniej 30 minut na pokonanie tej trasy. Przy czym, ważne jet to, że więźniowie w Erytrei są uzależnieni od opieki rodzin i dostarczonych przez nich produktów koniecznych do przetrwania.

Chrześcijanin, który uniknął aresztowania, powiedział:

„To niepokojąca sytuacja, ale co możemy zrobić? Wróg chce, by rządził nami strach. To prawda, że w pierwszych dniach czuliśmy się rozbici, ale później powiedzieliśmy sobie, że przecież jesteśmy bezpieczni w rękach Boga”.

W niedzielę 18 sierpnia funkcjonariusze ochrony państwa aresztowali 80 chrześcijan z Godayef, dzielnicy Asmary położonej w pobliżu lotniska, którzy przetrzymywani są na miejscowym posterunku policji. Nie jest jasne, czy wśród aresztowanych są dzieci.

Sędzia nakłania chrześcijan do wyrzeczenie się wiary

16 sierpnia sześciu chrześcijan z Keren stanęło przed nieformalnym sądem w sztabie wojskowym w Asmarze, który nakazał im wyrzec się wiary w Jezusa Chrystusa. „Osoby te nie dały się zastraszyć i odpowiedziały, że ich wiara nie podlega negocjacjom i że będą nadal naśladować Jezusa. To rozwścieczyło sędziego, który kazał im odejść i powiedział, że podejmie decyzję dotyczącą ich przyszłości”, podało źródło, które chce pozostać anonimowe ze względów bezpieczeństwa. Nie wiadomo, kiedy wydany zostanie wyrok w sprawie.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Erytrei:

Módl się, aby Jezus wzmocnił więźniów, zwłaszcza kobiety i dzieci, i pomógł zaspokoić ich wszystkie potrzeby, fizyczne i duchowe.

Módl się za chrześcijan, którzy odbywają długie wyroki więzienia, aby Duch Święty pocieszył ich, przeprowadził przez ten trudny czas, a także przypominał im o wielu modlących się braciach i siostrach na całym świecie.

Módl się o błogosławieństwo dla rządu Erytrei, aby realizował Boży plan dla tego kraju.

za Open Doors Polska