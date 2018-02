Egipt: więcej zezwoleń na pomieszczenia kościelne

6 stycznia w wiosce Sheikh Alaa w prowincji Minya (Górny Egipt) ponownie otwarto kościół. Wreszcie! Zbudowano go już w 2015 roku, jednak był powodem ciągłych konfliktów wśród mieszkańców i musiał zostać zamknięty na nieokreślony czas. Nie jest to jednak odosobniony przypadek.

Również 6 stycznia, według doniesień mediów, ministerstwo budownictwa ogłosiło, że „chrześcijanie mogą teraz praktykować swoją religię także w pomieszczeniach, które nie są jeszcze zarejestrowane jako budynki kościelne, ale wniosek o rejestrację został już złożony”. Politolog Karim Kamal wyjaśnia: „Używanie niezarejestrowanych budynków kościelnych nie zależy ostatecznie od państwa, lecz od ministerstwa spraw wewnętrznych i budownictwa. Problemy powodują skrajnie konserwatywni islamiści np. na wiejskich terenach Górnego Egiptu, którzy celowo wywołują napięcia, a następnie wzywają władze do zamykania kościołów, aby rzekomo zapobiegać sporom religijnym”.

Rząd obiecuje egipskiemu Kościołowi wsparcie – prześladowanie jednak nadal wysokie

Rzecznik Izby Reprezentantów Egiptu, Ali Abdel-Aal, obiecał papieżowi Tawadrosowi II, że rząd oprócz nowej ustawy o niezarejestrowanych kościołach zapewni także dalszą pomoc. Kościoły złożyły łącznie 2 650 wniosków o pozwolenie na budowę lub renowację kościołów.

Rok 2017 był dla egipskich chrześcijan wszystkich denominacji jednym z najbardziej bolesnych. 128 chrześcijan zostało zabitych w religijnie motywowanych morderstwach i zamachach, wielu zostało rannych lub zmuszonych do ucieczki ze swoich miejsc zamieszkania. IS poprzysięgło zniszczyć chrześcijaństwo w Egipcie i „uwolnić” Kair. Chrześcijanie, którzy sami siebie nazywają męczennikami, nawołują do modlitwy. Papież Tawadros II napisał niedawno: „Na początku nowego roku, jako kościół w Egipcie, modlimy się za ludzi, którzy otworzyli się na przemoc i plany zła. Modlimy się, aby zostali przemienieni ze zła na dobro – dla dobra swojego i całego naszego kraju”.

UWAGA

Modlitwa za Egipt. W pierwszy weekend marca tysiące młodych ludzi spotka się w swoich grupach, aby modlić się za prześladowanych chrześcijan – szczególnie z Egiptu. Zachęcamy do organizacji specjalnych spotkań modlitewnych za braci i siostry w Egipcie.

za Open Doors