Egipt: Trzy lata więzienia za wpis na Facebooku

Abdo Adel Bebawy (43 l.) został skazany na 3 lata więzienia za „znieważenie islamu” wpisem na Facebooku. Wpis ten wywołał zamieszki w lipcu tego roku. Według przyjaciół Abdo, nie potrafi on dobrze czytać i pisać, w związku z tym nie był do końca świadom tego, co opublikował.

W odczuciu wielu przedstawicieli lokalnej społeczności tak surowy wyrok miał zapobiec dalszym aktom przemocy. Znający sprawę prawnik przewiduje, że wyrok zostanie uchylony lub zmniejszony podczas rozprawy apelacyjnej, która ma się odbyć pod koniec grudnia.

Pamiętajmy o Abdo w naszych modlitwach. Módlmy się o pozytywny wynik odwołania. Niech sądy i przywódcy kraju starają się zapewnić pokój i równe traktowanie wszystkim obywatelom, niezależnie od wyznawanej wiary.

Źródła: International Christian Concern, World Watch Monitor

za Głos Prześladowanych Chrześcijan