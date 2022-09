Dzieci celem #1 Komunistycznej Partii Chin

Chińska partia komunistyczna za główny cel stawia sobie niedopuszczenie do tego, by przesłanie ewangelii dotarło do kolejnego pokolenia. W Chinach obowiązuje zakaz uczenia religii dzieci do 18 roku życia. Natomiast chińscy chrześcijanie za główny cel stawiają sobie właśnie ewangelizację dzieci i młodzieży.

Dlatego, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, zaopatrujemy rodziny chińskich chrześcijan w materiały multimedialne, dzięki którym mogą w domowym zaciszu uczyć swoje dzieci o Bogu i dziele zbawienia w Jezusie Chrystusie.

Chłopiec na zdjęciu jest niepełnosprawny. Bardzo lubi słuchać historii biblijnych i wierszy z otrzymanego od nas odtwarzacza. Co wieczór prosi swojego tatę, aby mu go puścił, a potem kładzie się do snu. Projekt ten realizujemy od 2019 r. wspólnie z naszymi partnerskimi misjami The Voice of the Martyrs Korea i China Aid.

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

