Drew Brees zaatakowany za promowanie akcji „Przynieś do szkoły Biblię”

Drew Brees został niedawno partnerem Focus on the Family w promowaniu organizowanego przez nią dnia „Przynieś do szkoły Biblię”. Brees pojawił się na filmie video, na którym zachęca dzieci do udziału w tym zaplanowanym na 3 października wydarzeniu.

Rozgrywający drużyny New Orleans Saints natychmiast ściągnął na siebie krytykę lewicowych mediów informacyjnych, które wydrwiły go za partnerowanie Focus on the Family, organizacji społecznie konserwatywnej, która wierzy w tradycyjne małżeństwo.

Dzień „Przynieś do szkoły Biblię” to coroczna akcja, organizowana od 2014 roku, która nakłania uczniów do „świętowania wolności religijnej i dzielenia się z przyjaciółmi Bożą miłością”.

Nagrany przez Brees’a film video, który trwa tylko 22 sekundy, zachęca uczniów, by przynieśli do szkoły Biblie i przyłączyli się do ruchu, w którym wzięły już udział tysiące dzieci.

„Hej dzieciaki!” – mówi Brees na filmie. „Jednym z moich ulubionych wersetów biblijnych jest drugi Koryntian pięć siedem: ‚Dzięki wierze bowiem kroczymy, a nie dzięki widzeniu'”.

„Dlatego chcę was zachęcić, byście w dniu ‚Przynieś do szkoły Biblię wyrazili swoją wiarę i podzielili się z przyjaciółmi Bożą miłością” – dodaje Brees. „Nie jesteście sami”.

Od czasu publikacji, 22-sekundowe nagranie jest komentowane przez źródła lewicowe, które ostro krytykują Brees’a za współpracę z organizacją promującą tradycyjne małżeństwo.

Co mówią krytycy?

„Newsweek” opublikował artykuł zatytułowany: „Drew Brees, rozgrywający New Orleans Saints, nagrywa video, wyprodukowane przez anty-gejowską grupę Focus on the Family”.

W „Out Magazine” ukazał się kolejny artykuł: „Rozgrywający NFL pojawia się w reklamie anty-gejowskich ekstremistów”, a „Big Easy Magazine” umieścił komentarz pod tytułem: „Drew Brees nagrywa video dla organizacji religijnej anty-LGBT”.

Artykuły ostro skrytykowały Brees’a za jego zaangażowanie, określając Focus on the Family mianem organizacji anty-LGBT.

„Focus on the Family wspiera i promuje praktykę ‚terapii zmiany’, która posługuje się kombinacją zawstydzania, traumatycznych bodźców manipulujących emocjami oraz bodźców bolesnych fizycznie w celu ‚leczenia’ osób z kręgu LGBTQ+ z ich orientacji seksualnej” – napisała Jenn Bentley z „Big Easy Magazine”.

Jak twierdzi Focus on the Family, ich zadaniem jest wspieranie wiary w tradycyjne, biblijne małżeństwo, zarezerwowane dla związku między mężem i żoną.

„Wiele osób z pociągiem do tej samej płci postanawia nie identyfikować się jako homoseksualiści, lesbijki, geje czy biseksualiści. Zamiast tego, ich podstawowa tożsamość wypływa z ich wiary w Jezusa Chrystusa” – wyjaśnia Focus on the Family na swojej stronie internetowej. „Identyfikują się jako chrześcijanie, naśladowcy Jezusa i dzieci Boga. I postanawiają żyć zgodnie z biblijnymi prawdami i wartościami, rezerwując ekspresję seksualną dla związku małżeńskiego między mężczyzną i kobietą”.

„Rozumiemy, że może to być trudna walka, wymagająca pomocy i wsparcia innych chrześcijan” – dodają autorzy strony.

Po publikacji wspomnianego nagrania video, „Big Easy Magazine” umieścił wpis na Twitterze, krytykując rozgrywającego za udział w materiale promocyjnym i powołując się na wspieranie przez Focus on the Family „niebezpiecznej praktyki ‚terapii zmiany'”.

„Big Easy” umieścił też kolejny wpis, zachęcając popierających jego stanowisko do używania hashtagu „SaintsDontHate” („SaintsNieNienawidźcie”), by zwiększyć świadomość zaangażowania zawodnika Saints w działania organizacji.

Zaangażowanie w akcję „Przynieś do szkoły Biblię”

W oświadczeniu dla „The Christian Post”, prezes Focus on the Family, Jim Daly, wyraził wdzięczność dla Brees’a za promowanie akcji.

„Mamy głęboki szacunek dla rozgrywającego New Orleans Saints, Drew Brees’a, i jesteśmy mu wdzięczni za zachęcanie uczniów do ‚wyrażenia’ [swojej] wiary podczas dnia ‚Przynieś do szkoły Biblię’ i podzielenia się z przyjaciółmi Bożą miłością” – powiedział Daly.

Wiele znanych osób o wyznaniu chrześcijańskim pomagało już Focus on the Family w promowaniu organizowanych w przeszłości dni „Przynieś do szkoły Biblię”. Wśród nich znaleźli się m.in.: autorka i mówczyni Sadie Robertson, piosenkarz Tauren Wells i grupa rockowa Newsboys.

W materiale filmowym, promującym zaplanowaną na najbliższy tydzień akcję, wystąpił też piosenkarz Colton Dixon, były uczestnik programu American Idol.

„Cześć, tu Colton Dixon” – powiedział. „Chcę was zachęcić, byście nie wstydzili się Ewangelii”.

Autor: Lindsay Elizabeth

Źródło: CBN News