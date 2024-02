Doszło do licznych brutalnych ataków islamistów w Mozambiku

Doniesienia o zakończeniu islamistycznej rebelii okazały się przedwczesne

W ostatnich tygodniach doszło do licznych brutalnych ataków islamistów w północnej prowincji Mozambiku, Cabo Delgado. Doniesienia te zaprzeczają twierdzeniom obserwatorów, jakoby islamistyczna rebelia wkrótce miała się zakończyć. Oprócz posterunków wojskowych celem ataków byli chrześcijanie i chrześcijańskie instytucje. Pastor z regionu wystosował apel o pomoc do chrześcijan z całego świata i prosi o modlitwę.

Morderstwa, podpalenia i nowa strategia islamistów

Według organizacji Church in Need 9 lutego zwolennicy IS zaatakowali trzy wioski w Cabo Delgado. Zabili i uprowadzili nieznaną liczbę osób. Setki osób zostało zmuszonych do ucieczki.

12 lutego terroryści przeprowadzili atak na miasto Mazeze, gdzie podpalili między innymi lokalny kościół i biura „Misji Matki Bożej Afryki”. W wyniku ataku zniszczony został szpital i targ. Serwis Fides uważa, że winnymi ataków są dżihadyści powiązani z grupą „Ahl al-Sunnah wa al-Jamma’ah”.

W połowie miesiąca wioska Quissanga została zajęta przez islamistów. Mieszkańcy wioski donoszą o zmianie strategii napastników: zamiast zabijać cywilów, nakładany jest na nich „podatek”, który ma chronić ich życie i mienie.

Chrześcijanie publicznie wzywani do przejścia na islam

Ataki na posterunki wojskowe, a także kościoły i chrześcijan miały już miejsce w północnych prowincjach Mozambiku pod koniec stycznia. Kilka dni temu lokalni partnerzy Open Doors rozmawiali z pastorem Mario*, który mieszka i pracuje w tym regionie. Powiedział: „W Mozambiku my, chrześcijanie, jesteśmy celem wielu prześladowań, wielu wierzących padło ofiarą przemocy, nawet morderstw, niszczone są nasze kościoły i domy. Ostatnio islamscy terroryści wezwali ludność chrześcijańską do przejścia na islam… 31 stycznia pięciu chrześcijan zostało zaatakowanych, gdy wracali z polowania w wiosce Chai w Makomii. Młody mężczyzna został schwytany, gdy próbował bronić swojego ojca, któremu terroryści ścieli głowę”. Trojgu dzieciom, które były świadkami tego wydarzenia, udało się uciec i poinformować o zajściu lokalną policję. Podczas operacji poszukiwawczej znaleziono ciało ojca, ale nie zdołano uwolnić syna.

Konsekwencje tych ataków dla Kościoła w regionie są druzgocące. Wielu pastorów zmaga się z wątpliwościami. Nie potrafią służyć wysiedlonym chrześcijanom, ponieważ oni sami nie potrafią pogodzić się z atakami. Według Agencji ONZ ds. Uchodźców w północnym Mozambiku jest 668 939 osób wewnętrznie przesiedlonych z powodu trwających ataków.

Pastor Mario powiedział nam także: „Dlatego prosimy naszych braci i siostry o wstawiennictwo za pogrążonymi w żałobie rodzinami i za Cabo Delgado. Módlmy się o ochronę i pokój dla Kościoła w Mozambiku”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2024 Mozambik zajmuje 39. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*Imię zmienione

Źródło: Fides Service, Aid to the Church in Need, Open Doors

za Open Doors, Polska