Etiopia: Rosnący dostęp do Biblii w rodzimych językach

Chociaż Etiopia jest krajem przeważająco chrześcijańskim, wielu Etiopczyków nie ma dostępu do Biblii w swoim rdzennym języku. VOM współpracuje z lokalnymi posługującymi, by wszystkim etiopskim chrześcijanom dostarczyć do ręki ich własne Biblie, w tym w języku amharic, omoro i tigrinya. Pracownicy terenowi szkolą też posługujących do zadań misyjnych w ich kraju.

Ci etiopscy misjonarze zanoszą Biblie na północne obszary, gdzie toczą się walki między buntownikami i siłami rządowymi, oraz na południe Etiopii, gdzie radykalni muzułmanie regularnie atakują chrześcijan.

Dziękujmy Bogu za Jego spisane Słowo, które mówi światu o Nim, i za tych, którzy je tłumaczą, by kolejne grupy językowe znajdowały w nim Jego mądrość i prawdę, i poznawały Boże zbawienie w Jezusie Chrystusie. Błogosławmy pracowników VOM w Etiopii, miejscowych posługujących i misjonarzy, by coraz więcej Biblii trafiało do ludzi w ich rdzennych językach, i aby Bóg błogosławił i chronił osoby, które je rozpowszechniają, szczególnie na trudnych obszarach kraju pośród walk i prześladowań. „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas, pełne łaski i prawdy, i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką ma Jednorodzony u Ojca… łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa”. J 1:14.17

Źródło: Voice of the Martyrs

