Chrześcijański wypoczynek dla dzieci i młodzieży krok do naśladowania Jezusa

Dzieci i młodzież z rodzin chrześcijańskich są w Azji Środkowej narażeni na codzienny ucisk. Ważnym celem Kościoła w tym regionie jest nauczanie i utwierdzanie młodego pokolenia w wierze w Jezusa. Z tego powodu w tych dniach w różnych krajach Azji Środkowej odbywają się chrześcijańskie obozy letnie dla tej grupy docelowej – mimo zakazu rządu.

Coś więcej niż zabawa

Dzieci i młodzież bardzo cieszą się na letnie kolonie, ponieważ rzadko mają okazję spotykać tak wielu innych chrześcijan w swoim wieku. W czasie letnich obozów chodzi bowiem o coś więcej niż radość i zabawę – chociaż to oczywiście jedna z ich części. Duże znaczenie ma jednak także wspólne czytanie Biblii i modlitwa. „Głównym celem jest wskazanie dzieciom jak mogą opowiadać muzułmanom historie biblijne i głosić dalej Ewangelię”, wyjaśnia jeden z organizatorów. Jednocześnie w obozach biorą udział także dzieci z rodzin niewierzących, co umożliwia im poznanie Jezusa.

Wysokie ryzyko

Osoby, które zajęły się organizacją wolnego czasu dzieciom, przyjęły na siebie duże ryzyko. Jeśli dowiedzą się o tym władze, organizatorom grozi nawet więzienie. Nawet w ubiegłym miesiącu musieli nagle zmienić swoje plany, aby nie odkryła ich tajna policja. Nauczanie dzieci i młodzieży treści religijnych jest prawnie zabronione we wszystkich państwach Azji Środkowej, chociaż kary za to wykroczenie nie wszędzie są bardzo surowe.

Duża zachęta

Jednak reakcje uczestników pokazują, że służba jest warta tego ryzyka. 9-letni Jan już dwa razy brał udział w kolonii letniej. Zachwycony opowiada: „Lubię tutaj wszystko co robimy, wspólne zabawy i pracę w grupach. Cieszyłbym się, gdyby było tu jeszcze więcej dzieci – znalazłem na tym obozie tak wielu przyjaciół! Ale najważniejsze jest to, że nauczyłem się, co Jezus uczynił dla mnie na krzyżu. Wiem, że Bóg pragnie mieć relację z ludźmi i dlatego posłał na Ziemię Pana Jezusa”. Nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla pracowników kolonie są dużym błogosławieństwem i zachętą w wierze. Jedna z wolontariuszek powiedziała nawet: „Służba na tym obozie jest definitywnie najlepszym punktem mojej drogi za Panem!”

Prosimy, módlcie się za chrześcijan z Azji Środkowej!

• Dziękujmy za odważnych pracowników, którzy pragną opowiadać dzieciom o Jezusie. Módlmy się o dużo siły, mądrości, miłości i cierpliwości dla nich w ich służbie.

• Módlmy się, aby Pan umacniał w wierze dzieci uczestniczące w koloniach, zachęcał je oraz pokazywał jak mogą przekazywać Ewangelię swoim przyjaciołom.

• Prośmy o Bożą ochronę i błogosławieństwo dla tych wszystkich spotkań, aby mogły być ukryte przed oczami władz i Kościół w Azji Środkowej mógł nadal się umacniać.