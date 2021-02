Profesor zawieszony na Facebooku za krytykę decyzji prezydenta Bidena nt. osób transpłciowych

Na Facebooku zawieszono konto chrześcijańskiego wykładowcy uniwersyteckiego. Było to konsekwencją tego, że nie zgodził się z decyzją prezydenta Bidena o pozwoleniu osobom transpłciowym służyć w amerykańskiej armii.

Facebook zawiesił konto, przyczyna – namawianie do przemocy

Roberg Gagnon uczy o teologii Nowego Testamentu na Uniwersytecie Baptystycznym w Houston. Naucza także na temat seksualności. We wtorek Facebook zawiesił jego konto na 24 godziny po tym, jak opublikował komentarz w obronie swojego znajomego. Znajomy ten wstawił satyryczny komentarz odnoszący się do decyzji prezydenta Bidena.

Facebook zawiesił wówczas konto Gagnona za naruszenie wytycznych dotyczących namawiania do przemocy.

Gagnon napisał w poście, że decyzja stanowi zagrożenie dla kobiet. Stwierdził też, że osoby promujące transpłciowość pozwalają, by mężczyźni wkraczali w przestrzeń sportów kobiecych i schronisk dla kobiet.

Porównał również ideę transpłciowości do „sekty religijnej” i stwierdził, że to „pseudonauka”, która zmusza ludzi do odrzucenia zasad biologii. Uznał, że zawieszenie przez Facebooka konta jego przyjaciela za podobne wypowiedzi, dowodzi wymiaru podobnego do sekty.

„To tylko zawoalowana i żałosna wymówka dla cenzurowania krytycznego podejścia do trans-tyranii…”

Wtedy Facebook wysłał Gagnonowi powiadomienie, że jego wypowiedzi naruszają standardy społeczności dotyczące przemocy i nakłaniania do niej.

– Nie nakłanialiśmy do przemocy. Brzydzim