Chrześcijanie z zachodniej Ukrainy otwierają domy i kościoły dla uchodźców

Po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Ukrainy ludzie masowo uciekają z miast. Są zabici i ranni. Rosyjska inwazja mocno uderza w ten kraj. Chrześcijanie odpowiadają modlitwą i pomocą dla uchodźców.

Chrześcijanie od lat są prześladowani przez separatystów

Chrześcijanie w Ukrainie rozpoczęli akcję pomocy w odpowiedzi na bieżące wydarzenia. W rozmowie z Open Doors pastor z południa kraju opisał, jak jego kościół przygotowuje pomieszczenia na przyjęcie uchodźców.

Jarosław Piża, przewodniczący Ukraińskiego Seminarium Teologicznego Baptystów, już przed inwazją ogłosił w wywiadzie dla magazynu ‘Christianity Today’: „My chrześcijanie z zachodniej części Ukrainy otworzymy nasze domy i kościoły dla braci i sióstr z innych części Ukrainy. Kościół nie zapomniał, co to znaczy być prześladowanym. Myślę, że się zorganizujemy i będziemy robić to, co zawsze robimy – głosić Ewangelię”.

Tego właśnie prorosyjscy separatyści w prowincjach Donieckiej i Ługańskiej próbują odmówić mieszkającym tam chrześcijanom. Od roku 2014 represje dotykają zwłaszcza zgromadzenia protestanckie. W Doniecku niektóre kościoły zostały zamknięte, a innym skonfiskowano budynki. Odmówiono rejestracji wspólnotom protestanckim w Ługańsku. Sąd umieścił książki Charlesa Spurgeona i Billy’ego Grahama na liście zakazanej literatury ekstremistycznej.

„Obowiązek rejestracji jest wykorzystywany przez władze do uniemożliwienia działalności chrześcijańskiej. Bez rejestracji nie ma dostępu do gazu, prądu czy wody, co praktycznie uniemożliwia oficjalną działalność kościelną” – powiedział Rolf Zeegers, analityk z grupy badawczej World Watch Research Open Doors. Według Jarosława Piża, z powodu rosyjskiej inwazji zgromadzenia Związku Baptystów w Donbasie przeniosą swoją działalność do podziemia.

Również wyznawcy innych wyznań chrześcijańskich kontynuują swoją pracę. Nabożeństwa i msze odbywają się w schronach i stacjach metra. zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskup Światosław Szewczuk z Kijowa powiedział: „Nasi ludzie nie mogą teraz przyjść do kościoła, to Kościół przyjdzie do nich”.

Chrześcijanie modlą się i śpiewają w miejscach publicznych

Kanały informacyjne i portale społecznościowe pokazują nagrania, na których chrześcijanie publicznie spotykają się na modlitwie lub śpiewają na stacjach metra. Open Doors prosi wszystkich chrześcijan, aby w tych najtrudniejszych chwilach stanęli w modlitwie u boku swoich ukraińskich braci i sióstr w wierze.

Ukraina nie znajduje się obecnie na liście Światowego Indeksu Prześladowań, jednak Rosja jest włączona do rozszerzonej grupy „krajów pod obserwacją”.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Ukrainie!

Módl się o szybkie zakończenie walk i o ochronę ludności cywilnej.

Módl się o pocieszenie dla rannych i pogrążonych w żałobie.

Módl się o siłę dla chrześcijan, by w tym czasie mogli przekazywać nadzieję wielu ludziom i by nie utracili ufności w Bożą moc.

Módl się, aby wielu ludzi znalazło w tym czasie schronienie i zbawienie przez Pana Jezusa Chrystusa

