Chrześcijanie są mordowani podczas nabożeństw lub pracy na polu

W styczniu po raz kolejny doszło do licznych ataków na mieszkańców, głównie chrześcijan, w północno-wschodnich prowincjach Demokratycznej Republiki Konga (DRK). Co najmniej 37 osób straciło życie, a wiele innych zostało uprowadzonych.

Kościół zamknięty po „kolejnym ataku na wioskę”

We wtorek 30 stycznia 2024 r. bojownicy islamistycznego „Sojuszu Sił Demokratycznych” (ADF) zaatakowali nabożeństwo w wiosce Bayeti (prowincja Ituri). Zabili pięć osób i uprowadzili pastora kościoła Eglise Message du Temps, jego żonę i niepotwierdzoną liczbę chrześcijan. Wśród zabitych było dwoje dzieci pastora. Po śmiertelnym incydencie w Bayeti odnotowano kolejne ataki w miastach Kazaroho (3 zabitych, 9 uprowadzonych) i Lolwa (4 zabitych, 3 uprowadzonych).

Jean-Paul, chrześcijanin z Bayeti, opisuje tamtejszą sytuację: „Ten kolejny atak na wioskę Bayeti doprowadził do zamknięcia kościoła. Większość ludzi uciekła do Oicha, która jest uważana za bezpieczną. Teraz sytuacja się pogorszyła. W środę 31 stycznia 2024 r. młodzi ludzie z Oicha udali się do zaatakowanych wiosek, aby zebrać ciała zamordowanych i zabrać je do kostnicy Szpitala Ogólnego Oicha”.

Poniżej znajduje się krótki przegląd styczniowych ataków, które zostały do tej pory zgłoszone.

8 stycznia ADF zabiło trzech chrześcijan w wiosce Tohya (prowincja Kiwu Północne). W piątek 12 stycznia dwie chrześcijanki zostały zaskoczone przez ADF podczas pracy na polu. Jedna z nich została zaatakowana maczetą i ranna, druga została zastrzelona.

We wtorek 16 stycznia bojownicy ADF przeprowadzili śmiertelny podwójny atak na wioski Biakato i Babungwe (prowincja Ituri). Zamordowali dziewięciu chrześcijan i wzięli co najmniej 18 innych jako zakładników. Jeden z zabitych chrześcijan pochodził z Biakato, ośmiu innych z Babungwe, jak poinformował pastor Alimasi z kościoła ewangelickiego w Babungwe.

Wieczorem 23 stycznia około 19:30 bojownicy ADF weszli do wioski Ngite-Mavivi i zabili pięć osób. Jedna osoba została ranna, uprowadzony został 19-letni mężczyzna. Pastor Ngangisa, który mieszka w tym regionie wyjaśnia, że wioska Ngite-Mavivi była kiedyś obszarem o dużym natężeniu walk, ale w ostatnich latach panował tam względny spokój. „Wydaje się jednak, że ADF wznawiają ataki na tym obszarze; wasze modlitwy pomogą ocalić lud Boży” – powiedział Ngangisa.

Kolejne ataki miały miejsce między 28 a 30 stycznia. W tym okresie ADF przeprowadziło serię ataków na wioski Mangadola, Makodu, Mangazi i Matadi. Bojownicy, uzbrojeni w pistolety i maczety, zabili co najmniej 12 chrześcijan, którzy pracowali na swoich polach.

Pastor Paluku z kościoła CECA20 powiedział, że chrześcijanie zbierali fasolę, która jest ich głównym źródłem dochodu. „Nasi bracia i siostry nie mogą już pracować na swojej ziemi. Jesteśmy uwięzieni w Oicha, niech Bóg ma nas w swojej opiece”, ubolewał pastor Paluku, który jest również nauczycielem w Oicha Bible Institute.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2024 Demokratyczna Republika Konga zajmuje 41. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

za Open Doors, Polska