Chiny: Rodzina sterroryzowana przez policję

Chrześcijanka z Szentzen napisała list zatytułowany: „Koszmar”, by opisać przemoc, jakiej jej rodzina doświadczyła ze strony władz.

22 lipca rano Shi Minglei wychodząc do pracy zobaczyła grupę policjantów skrywających się pod schodami pożarowymi. Funkcjonariusze wtargnęli do mieszkania i aresztowali jej męża, Cheng’a Yuan’a. Pozwolili mu spakować ubrania i zabrali, nie informując, gdzie go zabierają. Policjanci pojechali z Shi, by odwieźć do przedszkola jej trzyletnią córkę, po czym wrócili z nią do domu, zawiązali oczy i zabrali do biura na przesłuchanie. Wątpiąc w jej szczerość, jeden z funkcjonariuszy zagroził, że przywiezie jej córkę, by przesłuchać je razem.

Wieczorem tego dnia policjanci powiedzieli,

że Cheng jest oskarżony o działalność wywrotową przeciwko władzy państwowej, a Shi zostanie objęta nadzorem domowym. Według Shi to wydarzenie naraziło jej rodzinę na ogromny stres i przeraziło ich małe dziecko. Mimo tego powiedziała ona: „Jestem chrześcijanką i Bóg jest ze mną, co pozwala mi zachować spokój nawet w tak koszmarnej sytuacji”.

Cheng jest członkiem prawniczej, pozarządowej organizacji pożytku publicznego o nazwie Changsha Funeng. Tamtego dnia aresztowano też dwóch innych członków tej organizacji pod podobnymi zarzutami.

Módlmy się, by Boży pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie, nieustannie spoczywał na Chengu, Shi i ich córeczce (Flp 4,7). Módlmy się o sprawiedliwość dla Chenga i dwóch jego aresztowanych współpracowników. Pamiętajmy w modlitwie o innych chrześcijanach w uwięzionych Chinach za wiarę w Jezusa. Módlmy się też, by przedstawiciele chińskich władz dostrzegli zmiany, jakich Bóg może dokonać w życiu swoich naśladowców, aby i oni osobiście przyszli do wiary w Chrystusa.

Źródła: ChinaAid, Radio Free Asia

za Głos Prześladowanych Chrześcijan