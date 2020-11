Chiny proponują globalny system śledzenia ludzi. Kod kreskowy dla każdego?

Chiński przywódca komunistyczny Xi Jinping, wzywa kraje z całego świata do przyjęcia globalnego systemu śledzenia ludzi pod kątem kontaktu z COVID-19. Posługującego się kodami QR w celu usprawnienia podróży międzynarodowych.

Kody QR… ”pomoże określić stan zdrowia podróżnego”

Xi Jinping zaproponował to rozwiązanie w sobotę 21 listopada podczas wirtualnego spotkania liderów G20. Wskazując, że ten „globalny mechanizm” posługuje się elektronicznym kodem kreskowym. Pomoże on określić stan zdrowia podróżnego – podała chińska, rządowa agencja informacyjna.

„Chiny zaproponowały globalny mechanizm wzajemnego uznawania świadectw zdrowia w oparciu o wyniki testu kwasu nukleinowego w formie międzynarodowo przyjętych kodów QR” – powiedział chiński prezydent. „Mamy nadzieję, że więcej krajów dołączy do stosowania tego mechanizmu”.

„Musimy dalej harmonizować polityki i standardy oraz ustalać ‚tory szybkiego awansu’ dla ułatwienia uporządkowanego przepływu personelu” – dodał.

Kod kreskowy i jego działanie – dobrze, czerwone – kwarantanna

Użytkownicy systemu otrzymują kolorowy kod QR lub kod kreskowy, odpowiadający ryzyku ich ekspozycji na koronawirusa. Można je odczytać na urządzeniach mobilnych.

Kod zielony wskazuje, że dana osoba może bez przeszkód podróżować. Natomiast kod pomarańczowy lub czerwony oznacza konieczność kwarantanny przez okres do dwóch tygodni.

Chiński przywódca nie podał szczegółów odnoszących się do rodzaju aplikacji lub systemu kodu QR, którym by się posługiwano, ani kto miałby go zaprojektować.

„Pierwotny cel skupiony na zdrowiu może z łatwością stać się koniem trojańskim…”

Tymczasem, niektórzy wyrażają obawy w związku z używaniem systemu wymyślonego przez Komunistyczną Partię Chin. Znaną z ekstremalnych metod kontrolowania ludzi przez cenzurę i inwigilację.

Kenneth Roth, dyrektor wykonawczy Human Rights Watch, napisał na Twitterze: „Uwaga na propozycję chińskiego rządu dotyczącą globalnego systemu kodu QR. Pierwotny cel skupiony na zdrowiu może z łatwością stać się koniem trojańskim szerszego monitoringu politycznego. Jak również wykluczenia, zbliżonego do zagrożeń związanych z chińskim systemem społecznego zaufania”.

Kwestie „szczególnie ważne”, Co z ochroną danych?

Stuart Hargreaves, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Chińskim w Hongkongu. Powiedział, że jeśli do przechowywania poufnych informacji zdrowotnych wykorzysta się kod QR, „szczególnie ważne” stają się kwestie związane z prywatnością.

„(Na przykład) jakie informacje są przechowywane w ukrytym wewnątrz zapisie? Jak się je generuje? Gdzie Przechowuje? Kto ma do nich dostęp? ” – wymienia Hargreaves.

Raina MacIntyre, szef programu badania biobezpieczeństwa, prowadzonego przez Instytut Kirby na Uniwersytecie New South Wales, podkreśliła decydujące znaczenie ochrony prywatnych informacji.

„Czy ludzie zgodzą się, by inny rząd, który nie jest ich własnym rządem, miał dostęp do ich danych? Taka może być cena, którą trzeba będzie zapłacić za podróż” – powiedziała.

Proroctwo w Księdze Objawienia św. Jana

Niektórzy chrześcijanie mówią, że takie oparte na technologii rozwiązania i systemy śledzenia to kolejny krok w kierunku wypełnienia proroctwa czasów ostatecznych o tzw. znaku bestii. Zapowiedzianego dwa tysiące lat temu w biblijnej Księdze Objawienia św. Jana.

„On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia” (Księga Objawienia 13:16-17, BW).

