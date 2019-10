Była ateistka, która „naśmiewała się” z Jezusa, teraz uczy w chrześcijańskim seminarium

Dr Hongyi Yang, niegdyś ateistka, która otwarcie naśmiewała się z chrześcijaństwa, teraz jest wysoko wykształconym nauczycielem na seminarium w Teksasie.

Dzisiaj Yang służy jako profesor uczelniana teologii systematycznej w programie studiów dla kobiet na Południowozachodnim Baptystycznym Seminarium Teologicznym, o czym dowiadujemy się z artykułu, jaki niedawno napisała dla „Baptist Press”.

W 2000 roku, Yang przeprowadziła się do Teksasu z południowozachodnich Chin, gdzie się wychowała i gdzie wpojono jej przekonanie, że Bóg to mit. Faktycznie, pierwszy raz zobaczyła Biblię dopiero w roku, w którym wyjechała na wymianę studencką. Zanim pojechała do Stanów Zjednoczonych, przez całe życie poznała tylko jednego chrześcijanina.

„Byłam wtedy ateistką” – profesor napisała o czasie, gdy po raz pierwszy przyjechała do Teksasu. „Wierzyłam, że nie ma Boga, który może nas zbawić, i że musimy dążyć do sukcesu dzięki własnym możliwościom, pilności i szczęściu”.

Gdy jednak Yang znalazła się w Lone Star, wszystko się zmieniło. Wspomina, że nagle została „otoczona przez chrześcijan i kościoły” – szok kulturowy, który, jak sama przyznaje, rozbudził w niej pewne uczucie „pogardy” dla chrześcijaństwa.

„Naśmiewałam się z chrześcijaństwa” – pisze. „Myślałam, że to tak upokarzające, by czcić Boga, którego przybito do krzyża. Dokładnie o tym mówi fragment z pierwszego Listu do Koryntian, że ‚człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem’ (1Kor 2:14; BW). Faktycznie to ja byłam głupia”.

Bóg w swej doskonałej łasce czekał na Yang. W ciągu ostatnich trzech dni 2000 roku, tor jej życia uległ całkowitej zmianie. Yang wzięła udział w konferencji ewangelizacyjnej, na której usłyszała dwóch mówców, których przekazy dramatycznie zmieniły jej punkt widzenia. Nagle nabrała przekonania, że Bóg istnieje, a w ostatnim dniu konferencji oddała swoje życie Jezusowi.

Yang mówi, że „otworzyły się jej oczy”, gdy doświadczyła „jakby łagodnej, jasnej i wielkiej miłości”, jakiej nigdy wcześniej nie spotkała.

„Z całą pewnością wiem, że Bóg naprawdę jest, i doświadczam Jego miłości” – napisała. „Życie nie jest już bezsensowne, ponieważ jest Bóg”.

W niedzielę wielkanocną 2001 roku, przyszła profesor seminarium przyjęła chrzest. Na uroczystość zaprosiła grono swoich niewierzących przyjaciół, a dwoje z nich też zostało później chrześcijanami.

Yang stwierdziła, że w ciągu ostatnich 19 lat stała się „nowym stworzeniem”.

„Ewangelia zmieniła i nadal zmienia moje życie, mój umysł i całą moją osobę” -dodała.

Autor: Tre Goins-Phillips, Faithwire

Źródło: CBN News