Burkina Faso: Tysiące ludzi wzywają o uwolnienie porwanego lekarza

15 stycznia tysiące ludzi wyszło na ulice Djibo, miasta w prowincji Soum, wzywając rząd do podjęcia działań w celu uwolnienia australijskiego lekarza Kena Elliotta, porwanego dwa lata temu. Do uprowadzenia przyznała się organizacja o nazwie „Emiraty Sahary”, odłam Al-Kaidy działający na obszarze Maghrebu.

Dr Elliott i jego żona Jocelyn przez 40 lat prowadzili w Djibo szpital na 120 łóżek. Choć w lutym 2016 r. Jocelyn została uwolniona, nie chciała opuścić Burkina Faso. Porywacze dostarczyli nagranie audio z wyjaśnieniem, że Jocelyn została zwolniona, ponieważ organizacja nie chce angażować w wojnę kobiet.

Nazywany „lekarzem biednych” dr Elliott zapewniał pacjentom darmowe leczenie.

Odkąd szpital został zamknięty, mieszkańcy Djibo muszą podróżować setki kilometrów kiepskimi drogami, by dotrzeć do stolicy kraju, Ouagadougou, gdzie mogą otrzymać opiekę medyczną. Wielu potrzebujących tej opieki nie ma środków finansowych na pokrycie kosztów tak długiej podróży, zakwaterowania i samego leczenia. Większość tych, którzy ucierpieli z powodu zamknięcia szpitala, to dzieci i starsi.

W lipcu zeszłego roku dr Elliott wraz z kilkoma innymi zakładnikami z państw zachodnich pojawił się na nagraniu wideo, dostarczonym przez porywaczy. Zaapelował on do przywódców państwowych z Australii i Burkina Faso, prosząc, by zrobili, co w ich mocy, by wynegocjować jego uwolnienie. Uprowadzony lekarz zwrócił się też do swoich bliskich, zapewniając, że z nadzieją oczekuje na spotkanie z nimi: „Chcę tylko jeszcze raz powiedzieć: Kocham was i dziękuję za wszystkie wasze modlitwy i całą troskę …”.

Prośmy naszego Ojca w Niebie, by zainterweniował w sprawie porwanych osób. Módlmy się o ochronę dla nich oraz o pocieszenie dla ich bliskich.

Źródło: World Watch Monitor

za Głos Prześladowanych Chrześcijan