Burkina Faso: Świadectwo Antoinette

Pomagając chrześcijańskim uchodźcom w Burkina Faso Głos Prześladowanych Chrześcijan dotarł też do 20 rodzin żyjących w skrajnej nędzy. Antoinette należy do jednej z nich. Dostarczyli im podstawowe środki do życia.

Podziękowania

Chwała Panu! Nazywam się Antoinette. Tego wieczoru nasze serce raduje się z tego daru, który otrzymaliśmy. Dziękujemy Bogu za to, dziękujemy pastorowi S. za ten dar. Dziękujemy ludziom z Polski, którzy pamiętają o nas. Dziękujemy Wielkiemu Bogu, On jest Wielkim zarówno w Polsce, jak i w Burkina Faso.

Niech Bóg błogosławi Was wszystkich, niech poszerzy Wasze możliwości, niech obdarzy Was długim życiem, abyście mogli kontynuować swoje dzieło na całym świecie. Ponieważ ta pomoc pomaga niesamowicie chrześcijanom, wzmacnia ich duszę.

To naprawdę zmienia nasze życie, sprawia, że nasza wiara wzrasta. Dziękujemy im za to. To, co zrobiliście tego wieczoru i w przeszłości – nie jesteśmy w stanie przestać dziękować Bogu. Dziękujemy i Wam – za mydło, za ryż, kukurydzę. Tak bardzo się dzisiaj cieszymy.

Niech Bóg błogosławi wszystkich darczyńców

Niech Bóg troszczy się o Polskę i o Burkina Faso. Niech zaopatruje, by niczego nie brakowało w Polsce i w Burkina. Niech Bóg obdarzy długim życiem zarówno Polaków, jak i Burkińczyków.

Niech Bóg zatroszczy się o wszystko w Waszym życiu, aby nie brakowało Wam niczego. Dzisiaj jesteśmy tak bardzo szczęśliwi, niech Pan Was błogosławi. Mogłabym jeszcze dużo mówić, nawet za dużo. Jednak, kiedy mówię, by Bóg Was błogosławił, to dlatego, że pomyśleliście o nas; niech tak samo Bóg myśli o Was stale, niech o Was nie zapomina.

Obyście dalej mogli działać – na całym świecie. W imieniu Jezusa Chrystusa – dziękujemy. Oddajemy chwałę Bogu.

za Głos Prześladowanych Chrześcijan