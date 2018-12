Bitwa każdego młodego mężczyzny – Stephen Arterburn

Czy młody mężczyzna jest w stanie uniknąć pokus seksualnych w dzisiejszym świecie?

Jesteśmy nieustannie bombardowani seksem – w kinie, telewizji, grach wideo, muzyce czy Internecie. Czy to nie dziwne, że zachowanie czystości seksualnej zdaje się być sięganiem po niemożliwe?

Jak mężczyźni mogą ostać się i stawić opór niekończącej się ofensywie pożądliwości?

Autorzy megabestselleru „Bitwa każdego mężczyzny” wiedzą, z jakimi pokusami mierzą się młodzi mężczyźni w obecnych czasach. Faktem jest, że możesz odnieść zwycięstwo w sferze czystości seksualnej. „Bitwa każdego młodego mężczyzny” pokazuje, w jaki sposób uda ci się wznieść się ponad współczesną, zdegenerowaną, skupioną na sobie kulturę – poprzez oparcie się na Bożych standardach, wytrenowanie swoich oczu i swojego umysłu, oczyszczenie swoich myśli i opracowanie planu.

Niniejsza pozycja, wzbogacona dziesiątkami historii mężczyzn nowego pokolenia, staje się niezwykłym przewodnikiem w walce o czystość. Co najistotniejsze, przedstawione tutaj strategie są mocno osadzone w Biblii i sprawdzają się w życiu milionów mężczyzn.

Doświadcz rzeczywistej nadziei życia zgodnego z Bożym zamierzeniem. Rozpocznij bitwę.

Książka zawiera wskazówki do studium indywidualnego i w małej grupie.

O autorach:

Stephen Arterburn jest współautorem bestsellerowej serii wydawniczej „Każdego mężczyzny”, opublikowanej przez Wydawnictwo Dobry Skarbiec. Jest także założycielem i prezesem New Life Clinics, gospodarzem programu radiowego New Life Live!, nadawanego codziennie na terenie Stanów Zjednoczonych, organizatorem konferencji Women of Faith, znanym mówcą i duchownym oraz autorem ponad czterdziestu książek. Mieszka w Laguna Beach w Kaliforni, USA.

Fred Stoeker jest współautorem bestsellerowej serii wydawniczej „Każdego mężczyzny”. Jest także współzałożycielem i prezesem Living True Ministries oraz mówcą konferencyjnym. Służył poradą setkom mężczyzn i małżeństw. Wraz ze swoją żoną Brendą i czwórką dzieci mieszka niedaleko Des Moines w stanie Iowa, USA.

Rekomendacje

„Bitwa każdego młodego mężczyzny to najlepszy przewodnik po sprawach pokus seksualnych, jaki miałem okazję czytać. Kiedyś funkcjonowaliśmy w świecie, w którym nie istniało tabu. Ale dziś przyszło nam żyć w niezłym bałaganie. Młodzi mężczyźni potrzebują uczciwie, szczerze i bez skrępowania spojrzeć na sprawy swojej seksualności z właściwej, chrześcijańskiej perspektywy. Jestem pewien, że ta książka uratuje tysiące przyszłych małżeństw”.

– JIM BURNS, prezes amerykańskiej organizacji młodzieżowej YouthBuilders

„Nigdy nie czytałem tak bezpośredniej i szczerej książki. Zawarte w niej jasne zasady są wyrazem osobistych doświadczeń autorów. Dają nadzieję dla wszystkich, którzy zmagają się z nieczystymi myślami. Bitwa każdego młodego mężczyzny pomoże ci zobaczyć istotę panowania nad oczami, umysłem i sercem. Dowiesz się, że dzięki temu możesz czcić Boga w każdej dziedzinie swojego życia”.

– SCOTT BULLARD, przedstawiciel wytwórni muzycznej Soul Focus

„To bardzo zachęcające, kiedy prawdziwi mężczyźni wstają i biją na alarm wszystkim młodym mężczyznom. Autorzy – Stephen, Fred i Mike – mają wystarczająco dużo odwagi, aby opowiadać własne historie, które świadczą o tym, co niestety stało się dziś brudną tajemnicą młodych mężczyzn w kościołach. Okrzykiem wojennym dzisiejszych czasów powinno być wezwanie mężczyzn w każdym wieku do prowadzenia czystego i świętego życia. Wierzę, że ta książka obali strategię diabła, udzielając oddziałom wojennym niezbędnego oręża – będzie mówić o tym, o czym do tej pory milczano. Mocne w wymowie historie autorów odmalowują obraz walki, z którą może się skonfrontować każdy mężczyzna. Ale – co istotniejsze – nie zostawiają ich w beznadziei. Dają wiarę i broń, aby wygrać tę wojnę”.

– TROY VANLIERE, artysta i manager (przedstawiciel wytwórni NewSong, Carolyn Arends, Soul Focus, Jadyn Strand oraz Glad)

„W naszych chrześcijańskich poszukiwaniach świętości powstała wielka luka. Bitwa każdego młodego mężczyzny to pozycja, która śmiało podejmuje temat odstawiany na bok przez długi czas. Jeśli w twoim życiu jest choćby iskierka pragnienia czystości, to ta książka uczyni zeń nieustanny płomień głodu zmian w dziedzinie czystości seksualnej… Być może przestałeś już wierzyć, że możesz wygrać, ale po przeczytaniu Bitwy każdego młodego mężczyzny nie będziesz miał co do tego żadnych wątpliwości”.

– MATT BUTLER, przedstawiciel wytwórni nagraniowej NewSong

Dane książki:

Producent: Dobry Skarbiec.pl

Autor: Stephen Arterburn i Fred Stoeker

ISBN: 978-83-61131-69-4

Liczba stron: 336

Rok wydania: 2018

Spis treści

Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Dedykacje i podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Wstęp, czyli złamanie zmowy milczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Część 1: Gdzie my jesteśmy?

1. Kiedy królował futbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2. Oddalony od Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3. Zjednoczenie z Bogiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4. Nikomu nie udaje się uciec przed Wyspą Przygód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Część 2: Jak się tu znaleźliśmy?

5. Dawanie sobie na luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

6. Wystarczy, że jesteś mężczyzną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Część 3: Czas aby zostać prawdziwym mężczyzną

7. Możesz wybrać autentyczną męskość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

8. Jak to teraz będzie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Część 4: Masturbacja

9. Długi zjazd Steve’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 143

10. Wszystko o słowie na „M” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

11. Perspektywa nieba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

12. Co zastępujesz masturbacją? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

13. Twój seksualny napęd sumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Część 5: Ustalanie linii obrony

14. Układanie planu bitwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

15. Twoja tarcza i twój miecz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

16. Co może cię spowalniać? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

17. Skoncentruj się na celu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

18. Co możesz zyskać? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

19. Twój rozjuszony umysł . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Część 6: Otaczanie seksu szacunkiem

20. Miłość do jej ojca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

21. W jaki sposób myślą dziewczyny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

22. Gotowy na wyzwanie? . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Część 7: Inne ważne rozważania

23. Kiedy obdarzasz uczuciem innych mężczyzn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325