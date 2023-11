Bez ostrzeżenia strzelili … 25-latka została wdową

Kamerun: Adija nigdy nie zapomni 7 lipca 2022 roku. W ciągu zaledwie jednej nocy terroryści z Boko Haram zastrzelili cztery osoby z rodziny Adiji, a 25-latka została wdową. Od tamtego tragicznego wydarzenia lokalni partnerzy Open Doors są obecni w życiu Adiji i wspierają ją na różne sposoby.

Adija z córką

Adija i Isaac pobrali się w 2017 r. Młoda para mieszkała z czteroletnim synem Gabrielem, dwuletnią córką Matah i ojcem Isaaca w wiosce w dystrykcie Mayo-Sava w regionie Dalekiej Północy. Wioska Adiji była w poprzednich latach wielokrotnie atakowana przez Boko Haram. Napastnicy zazwyczaj wdzierali się do wiosek i strzelali, zmuszając mieszkańców do ucieczki. „Kiedy wracaliśmy, okazywało się, że nasz dobytek i żywność zostały zrabowane. Musieliśmy zaczynać wszystko od nowa” – mówi Adija.

Jednak atak z 7 lipca 2022 r. był inny. „Tego dnia nie słyszeliśmy żadnych strzałów. Nagle weszli do naszego domu i bez ostrzeżenia strzelili do mojego teścia” – opowiada Adija. „Postanowili go zabić, ponieważ był głową domu i chrześcijaninem”. Podczas wcześniejszych ataków, trzy razy udało im się uciec. „Więc teraz mój mąż bez zastanowienia chwycił na ręce naszego syna i zaczął uciekać. Został jednak trafiony kulą i obaj upadli na ziemię. Próbowałam uciec z naszą córką, ale została śmiertelnie postrzelona. Po prostu biegłam dalej, by ratować siebie i moje nienarodzone dziecko”. Adija ukryła się, a kiedy sytuacja się uspokoiła, wróciła do domu. Mąż, córka i teść nie żyli. Syn zmarł w szpitalu tego samego dnia.

Ciężarna Adija zamieszkała w wiosce swojego ojca. Pracowała na jego farmie. Jednak od czasu ataku cierpiała z powodu silnego bólu i nie była w stanie długo pracować. Życie młodej wdowy było bardzo ciężkie. Zaufała jednak Panu. Otrzymała wsparcie od lokalnego kościoła i tamtejszych chrześcijan.

We wrześniu 2022 r. Adija i 400 chrześcijańskich rodzin, które zostały przesiedlone w wyniku ataków Boko Haram, otrzymali żywność i produkty pierwszej potrzeby od lokalnych partnerów Open Doors. Kiedy w październiku otrzymała również wsparcie finansowe, spodziewając się narodzin dziecka, powiedziała: „Wasze działania pokazują mi, że mnie znacie, troszczycie się o mnie i cierpicie razem ze mną”. W listopadzie Adija urodziła córkę. Podczas ostatniego spotkania w marcu 2023 r. Adija podziękowała Bogu i wszystkim braciom i siostrom za to, co dla niej uczynili. Dzięki wsparciu finansowemu założyła mały sklep, w którym sprzedaje orzeszki ziemne.

Kamerun zajmuje 45. miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors. Prosimy o modlitwę za chrześcijan dotkniętych przemocą i wysiedleniami w tym kraju.

za Open Doors, Polska