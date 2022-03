Bangladesz: porzuć Jezusa albo rodzina porzuci ciebie

Zburzone szczęście rodzinne

Bhuttu (42) mieszka w północnym Bangladeszu z żoną Gaitri i ich 10-letnią córką Sati. Rodzeństwo Bhuttu mieszka w tej samej wsi. Jednak dwa lata temu szczęście rodzinne zostało gwałtownie zburzone: Bhuttu przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, a jego hinduska rodzina zareagowała na tę decyzję odrzuceniem.

Każdego dnia żona i rodzeństwo Bhuttu podejmowali wysiłki, aby odwieść go od nowej wiary. Nie powrócił jednak do hinduizmu – a to tylko rozzłościło jego rodzinę. Nie trzeba było długo czekać, aby o konwersji Bhuttu dowiedziała się również społeczność wioski, co tylko zwiększyło presję, której był poddawany. Niemal codziennie musiał znosić obelgi, kilka razy został też pobity. Jednak Bhuttu niezłomnie trzymał się Jezusa.

Kiedy krewni stają się wrogami

15 grudnia 2021 r. rodzeństwo Bhuttu i kilku innych krewnych postanowiło siłą zmusić go do zmiany decyzji. Uzbroili się w to, co mieli pod ręką. Potem wyruszyli, aby znaleźć Bhuttu. Otoczyli go i pobili. Ciężko pobitemu Bhuttu pozwolono odejść, ale też postawiono mu ultimatum: „Jeśli nie porzucisz chrześcijaństwa, nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego. Nigdy więcej nie wracaj do domu”.

Bhuttu zdołał zawlec się do domu innego chrześcijanina, gdzie przebywał przez kilka dni, aż doszedł do siebie po odniesionych obrażeniach. Kiedy wrócił do domu, dokonał bolesnego odkrycia: jego żona Gaitri opuściła go i zamieszkała z rodzicami, wraz z Sati, ich córką. Bracia Gaitri już nawet szukali dla niej nowego męża – i wkrótce znaleźli odpowiedniego kandydata. Jednak Sati prosiła, aby dać jej tacie jeszcze jedną szansę. Tak więc bracia i reszta rodziny postawili warunki: Gaitri i Sati wrócą do Bhuttu, a on pozostanie częścią rodziny – jeśli porzuci Jezusa i będzie wyznawał tradycyjny hinduizm. Dali Bhuttu czas na podjęcie decyzji do końca marca.

„Wciąż ją kocham”

„Moja żona już mnie nie kocha, moje rodzeństwo i rodzina mojej żony stali się moimi wrogami – a jeszcze kilka lat temu byli moimi bliskimi” – mówi z rozpaczą Bhuttu. On nie chce i nie może zaprzeć się Jezusa. Jednocześnie nie chce stracić swojej rodziny. „Kocham moich braci i siostry i kocham moją żonę. Wybaczyłem im, bo nadal ich kocham. I modlę się za nich”. Prosimy, przyłączcie się do modlitwy Bhuttu o zmianę sytuacji.

Prosimy, módl się za Bhuttu i chrześcijan w Bangladeszu!

Módl się, aby Bhuttu doświadczył bliskości Jezusa i pocieszenia oraz aby miał siłę, by nie ulec presji otoczenia.

Módl się, aby miłość i gotowość Bhuttu do przebaczenia zmiękczyły serca jego krewnych i aby zaakceptowali oni wiarę Bhuttu.

Módl się, aby krewni Bhuttu i społeczność wioski byli otwarci na Ewangelię.

Módl się za innych chrześcijan ze środowisk hinduskich, którzy są odrzucani przez swoje rodziny lub środowisko. Poproś Jezusa Chrystusa, aby zaspokoił ich potrzeby życiowe, jak również zapewnił im wzmacniającą społeczność braci i siostry w wierze.

Za Open Doors

