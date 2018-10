Azja Środkowa: Walka z chrześcijaństwem

W całej Azji Środkowej, wraz z rosnącymi wpływami islamskiego nacjonalizmu, chrześcijanie muszą mierzyć się z zakazami sprawowania kultu, aresztowaniami i torturami.

Pod koniec sierpnia grupa osób została aresztowana w Tadżykistanie za rozpowszechnianie literatury chrześcijańskiej. Według organizacji Release International do podobnych zajść dochodzi regularnie w innych sąsiadujących krajach Azji Środkowej.

Niedawno przeprowadzone badanie ujawniło,

że w 2017 r. w Kazachstanie ukarano 263 osoby za organizowanie u siebie spotkań religijnych, proponowanie literatury religijnej lub inne „przestępstwa religijne”. Większość tych, przeciwko którym wszczęto postępowanie sądowe, to chrześcijanie z wyznań protestanckich. Działania przeciwko wierzącym kontynuowano również w 2018 r. W ciągu pierwszego półrocza wszczęto już 80 procesów sądowych.

Kościoły w Tadżykistanie i Uzbekistanie są regularnie nękane przez władze za spotykanie się bez pozwolenia, choć te same władze odmawiają wydawania koniecznych pozwoleń. W Kazachstanie chrześcijanie postrzegani są jako zagrożenie dla państwa. Domy i budynki kościelne są regularnie przeszukiwane. Nawet wspólne modlitwy mogą być uznane za nielegalne.

Na całym obszarze najgorszych prześladowań doświadczają chrześcijanie pochodzenia muzułmańskiego.

Jeden z liderów kościoła, pastor Batyr, powiedział: „Jeśli muzułmanin postanowi pójść za Chrystusem, uważany jest za zdrajcę – zdrajcę naszego ludu, naszej kultury i naszego narodu. Wszyscy byli muzułmanie, którzy wierzą w Chrystusa, nie ujawniają się, tworząc kościół podziemny. Nigdy nie zostaną oficjalnie uznani”.

Pamiętajmy o chrześcijańskich pracownikach z całej Azji Środkowej, którzy szerzą Dobrą Nowinę. Módlmy się o uwolnienie uwięzionych za wiarę, ale także prośmy Boga, by poprzez nich docierał do ich współwięźniów i strażników. Niech Pan Jezus objawia swoim wyznawcom skuteczne sposoby dotarcia z Jego przemieniającą miłością do ich rodaków.

Źródło: Release International

za Głos Prześladowanych Chrześcijan