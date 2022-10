Azja Centralna: Afgańscy uchodźcy zagrożeni deportacjami

Od kilku dni władze krajów Azji Centralnej intensyfikują działania wobec afgańskich uchodźców, którzy są zatrzymywani i deportowani z powrotem do Afganistanu. Z powodu przejęcia władzy przez talibów rok temu wielu afgańskich chrześcijan zdecydowało się na opuszczenie kraju i ucieczką do krajów Azji Centralnej. Nie widzieli perspektyw dla siebie i swoich rodzin w ojczyźnie rządzonej przez talibów. Oni ciągle potrzebują naszej modlitwy.

Życie na poziomie minimum socjalnego

Warunki życia afgańskich uchodźców w krajach Azji Centralnej są zazwyczaj bardzo trudne. Brak pracy i możliwości kształcenia, drogie mieszkania, brak wsparcia ze strony państwa i strach o to, co wydarzy się w przyszłości. Jeden z naszych pracowników relacjonuje swoją wizytę w tym regionie:

„Żyją w ciągłej niepewności. Muszą płacić za czynsz, leki i jedzenie, ale nie mogą dostać stałej pracy. Podejmują się więc wszelkiego rodzaju prac niewymagających kwalifikacji – pchanie wózków sklepowych, sprzedaż warzyw – tylko po to, żeby zdobyć jakiekolwiek pieniądze i przetrwać kolejny dzień”.

Chrześcijanie znajdują się w jeszcze gorszej sytuacji, gdyż grozi im dyskryminacja i prześladowania w życiu społecznym, jak i w rodzinach. Powrót do Afganistanu byłby jednak jeszcze bardziej niebezpieczny, gdyż tam grozi im śmierć.

Aresztowania i deportacje

Obecna seria aresztowań i deportacji afgańskich uchodźców do Kabulu wywołała wielki niepokój wśród pozostałej społeczności Afgańczyków. Kilku z nich potwierdziło to w prywatnych rozmowach. Jeden z uchodźców poinformował, że dwóch jego sąsiadów zostało aresztowanych dzień wcześniej i wysłanych do Afganistanu. Powód, dla którego zostali zatrzymani, nie jest znany.

Wielu uchodźców w tym małym mieście pracowało w sklepach, kawiarniach i restauracjach. 30 sierpnia prawie wszystkie te miejsca były zamknięte. Niektórzy uchodźcy mówią, że ich życie w Azji Centralnej już wcześniej nie było łatwe, a niebezpieczeństwo deportacji jest dla nich kolejnym problemem.

Wielu uchodźców przestało wychodzić z domu, aby uniknąć ewentualnej deportacji. Oznacza to, że nie mają już możliwości zarobienia pieniędzy, których desperacko potrzebują. Już teraz dowiadujemy się o rodzinach, które cierpią głód. Osoby, które zostały deportowane do tej pory, nie miały nawet możliwości zakwestionowania tych działań w sądzie. Uchodźcy boją się otwarcie mówić o problemie deportacji, aby nie zwracać na siebie uwagi władz.

Prosimy, módl się za afgańskich uchodźców w Azji Centralnej:

Módl się o ochronę chrześcijan przed prześladowaniami.

Módl się, aby Jezus ocalił uchodźców przed głodem i deportacją.

Módl się, aby mimo niebezpieczeństw nadzieja Ewangelii docierała do tych, którzy jeszcze jej nie poznali.

Módl się o Boże powodzenie dla działań na rzecz uchodźców podejmowanych przez Open Doors i inne organizacje pomocowe.

