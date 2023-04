Arabia Saudyjska – ostrożne otwarcie religijne?

Oprócz politycznych zabiegów, w Arabii Saudyjskiej są również religijne ruchy: w styczniu po raz pierwszy świętowano koptyjskie Boże Narodzenie – kolejny punkt zwrotny w długoletnim procesie ostrożnego otwierania się.

Królestwo Arabii Saudyjskiej niedawno zadeklarowało normalizację stosunków z Iranem. Porozumienie pomiędzy sąsiadującymi sunickimi i szyickimi rywalami znacznie zredukowało napięcie wewnątrz islamu, komentowało «Christianity Today».

Proces od 2012

7 stycznia biskup Marcos z koptyjskiego ortodoksyjnego kościoła celebrował liturgię bożonarodzeniową wraz z trzema tysiącami koptyjskich chrześcijan żyjącymi w królestwie. Przy wsparciu egipskiej ambasady odprawiano nabożeństwa także w Riad, Jeddah, Dammam, Khobar und Dhahran «pod patronatem saudyjskich urzędników». To były pierwsze publicznie obchodzone Święta Bożego Narodzenia w islamskim kraju, gdzie odbywają się pielgrzymki do Mekki i Medyny.

Według muzułmańskich przekazów, Mohammed zabronił istnienia dwóch religii w Arabii, przy czym uczeni nie byli zgodni co do geograficznego obszaru, jaki miałby być dotknięty tym zakazem.

W królestwie Arabii Saudyjskiej żyje prawie 50 000 koptów, którzy przynależą do 2,1 mln chrześcijan w kraju, a większość z nich to filipińscy katolicy. Już w 2014 roku Marcos odbrawiał nabożeństwo dla około 4000 koptów; w 2016 saudyjski król Salman bin Abdel Aziz odwiedził w Egipcie koptyjskiego papieża Tawadrosa II. Rok 2018 doprowadził do dalszego otwarcia: książę Muhammad bin Salman (nazywany MBS) odwiedził w marcu koptyjsko ortodoksyjną katedrę w Kairze i zrobił słynne zdjęcie z Tawadrosem przed ikoną Jezusa, Dobrym Pasterzem. Zaprosił koptyjskiego papieża do Arabii Saudyjskiej i jednocześnie zachęcił go do odwiedzenia Marcosa.

Nawet gdy MBS zarzucono morderstwo Dżamala Chaszukdżiego i chciał wybielić swój image. W 2016 ograniczył władzę policji religijnej a w 2018 przyjął delegację ewangelicką pod kierownictwem Joela Rosenberg. Rozmawiano także o budowie kościoła.

Turystyka chrześcijańska

W 2019 Arabia Saudyjska otworzyła się na turystykę chrześcijańską. W regionie, o którym mówi się, że był częścią starożytnego Midianu, jest alternatywne miejsce dla góry Synaj i rozpadliny skalnej, która upamiętnia cuda na górze Horeb, gdzie dzięki uderzeniu laską Mojżesza, Izraelici otrzymali wodę. Amerykański Pastor Joel Richardson, który odbył już 11 podróży do Arabii Saudyjskiej, powiedział: «Rząd pozwala powoli na coraz większą wolność wyznaniową. Mamy nadzieję, że pewnego dnia zobaczymy prawdziwą wolność wyznania, także dla obywateli Arabii Saudyjskiej, którzy zostali chrześcijanami.»

Oficjalnie za apostazję w islamie nadal grozi kara śmierci. Arabia Saudyjska znajduje się na 13 miejscu spośród 50 krajów, w których najtrudniej jest być chrześcijaninem.

Schirrmacher «pod wrażeniem»

W 2019 Arabia Saudyjska wezwała 1 200 naukowców z 139 krajów do podpisania Deklaracji dot. Mekki, karty, która obejmowała 30 punktów odnośnie międzynarodowej wolności religijnej. W punkcie 21 światowi przywódcy zobowiązują się do unikania dyskryminacji. W punkcie 22 rządy zobowiązują się do ochrony miejsc kultu i praw mniejszości. Punkt 29 wzywa do wdrożenia karty.

Trzy lata później ta wizja nabiera mocy. W maju tego roku w Rijadzie odbyło się małe spotkanie międzywyznaniowe, w którym uczestniczyli watykański sekretarz stanu, prawosławny patriarcha ekumeniczny, sekretarz generalny Światowego Aliansu Ewangelicznego (WEA) Thomas Schirrmacher, 15 wybitnych rabinów oraz ambasador USA ds. Międzynarodowa Wolność Religijna. «Brałem udział w wielu dialogach międzynarodowych, które składały się tylko z pokazów i słów” – powiedział po spotkaniu Schirrmacher. „W tym przypadku tak nie było”.»

Do dialogu zaproszono także „National Association of Evangelicals” z USA, około połowy delegatów stanowili protestanci, kontynuował Schirrmacher. Spodziewa się dalszych pozytywnych wiadomości dla pół miliona ewangelików w Arabii Saudyjskiej. «Zaczęli od Koptów – największego kościoła na Bliskim Wschodzie» – powiedział Schirrmacher. «Ale nasze rozmowy upewniają nas, że podobne kroki mogą nastąpić w przypadku katolików i protestantów».

Przywódcy chrześcijańscy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z zadowoleniem przyjęli wizytę Marcosa. «Inne kraje na Półwyspie Arabskim odkryły, że otwarcie się na kościoły chrześcijańskie jest atutem dla kraju, a nie zagrożeniem dla lokalnych tradycji» – powiedział Eric Zeller, prezes Zatoki Perskiej Seminarium Teologicznego, założonego w 2016 roku. «Arabia Saudyjska ma szansę nadrobić swoje zaległości w tym zakresie i jest to zachęcający krok w tym kierunku».

Autor: Reinhold Scharnowski

Źródło: Livenet / Christianity Today

tłum. Joanna S.

