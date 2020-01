Aktor Tom Selleck przypisuje swój sukces Jezusowi

Tom Selleck to hollywoodzki aktor, najbardziej znany z roli Magnuma. Niewielu jednak wie, że swoje osiągnięcia przypisuje Jezusowi.

Według strony Belief Net, 74-latek przyznaje, że jego podróż w wierze różnie wyglądała wraz z upływem lat.

Selleck skończył studia biznesowe i planował pracować dla linii lotniczych United Airlines.

Choć zagrał w kilku reklamach, a wytwórnia Twentieth Century Fox zaproponowała mu podpisanie kontraktu, Bóg powołał go do służby w amerykańskiej armii.

Dołączył do 160. pułku piechoty kalofornijskiej Gwardii Narodowej i służył w latach 1967-1973. Selleck twierdzi, że czas spędzony w wojsku miał na niego ogromny wpływ i z dumą wspomina dni służby.

– Jestem weteranem i jestem w tego dumny. Byłem sierżantem amerykańskiej piechoty, Gwardii Narodowej, to były czasy wojny w Wietnamie. Wszyscy jesteśmy w pewnym sensie braćmi i siostrami – powiedział.

Po odbyciu służby wojskowej Selleck wyruszył do Hollywood i wrócił do kariery aktorskiej. Dostał rolę Magnusa, jednak nadal pozwalał Bogu być swoim przewodnikiem.

– Serce człowieka planuje swoją drogę, jednak to Bóg kieruje jego krokami – powiedział. – Bądźmy więc pokorni przed obliczem Boga, a On podniesie nas w odpowiednim czasie.

Tom Selleck osiągnął sukces dzięki wytrwałości i wierze, inspirując innych swoją ciężką pracą i oddaniem.

– Choć ta praca była naprawdę świetna, w życiu chodzi o coś więcej – powiedział. – Są dużo ważniejsze rzeczy. Cóż, każdy z nas przechodzi przez trudności, kiedy osiąga coraz większy sukces w tej branży, ja z pewnością tego doświadczyłem.

Tom Selleck brał udział w wielu kampaniach społecznych, które opisują osiągnięcia Gwardii Narodowej na rzecz USA. Promuje rekrutację do wojska i jest rzecznikiem Vietnam Veteran’s Memorial Fund.

– Zależy mi na etycznym postępowaniu, bo ma to ważny wpływ na moją stabilizację – powiedział Selleck. – Nasza kultura skupia się na jednostce, wszędzie słyszymy, że najważniejsze jest to, jak my sami się czujemy.

W kwietniu aktor powiedział, że pracował nad pamiętnikiem, w którym zawarłby historie ze swojego życia zawodowego i prywatnego.

Selleck znany jest także z ról w filmach „Trzech mężczyzn i dziecko” i „Jesse Stone”, a także z serialu „The Closer”.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News