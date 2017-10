80 lat czekał, aż mu ktoś opowie o Jezusie

Pewien mężczyzna z Azji o imieniu Naitik czekał aż 80 lat na dzień, kiedy po raz pierwszy usłyszał imię Jezusa. Od tamtej chwili nie jest sam. Taka sama historia spotyka wielu mieszkańców odległych zakątków Azji, gdzie, jak dotąd, nie dotarła wieść o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. Zamiast tego ludzie żyją, wierząc w lokalne bóstwa i czary.

W życiu Naitika przyszedł jednak ten dzień, kiedy jeden z jego krewnych przedstawił go wspieranemu przez GFA (Ewangelia dla Azji) pastorowi Udyan. Ten zrobił coś, czego nigdy dotąd nikt w obecności Naitika nie zrobił – opowiedział mu o Jezusie i Jego poświęceniu dla zbawienia ludzi. To tylko wzbudziło w Naitiku chęć głębszego poznania tej niepojętej miłości. Zanim pastor Udyan wyszedł z tego spotkania, ku zaskoczeniu Naitika, pomodlił się za niego. Powierzył Bogu jego dolegliwości, zwłaszcza ból nogi i słaby wzrok. Pastor przekonywał go, że tylko w ufności do Jezusa będzie mógł doświadczyć uzdrowienia.

Następnego ranka Naitik skontaktował się z pastorem Udyan

i zaprosił go do swojego domu, żeby ponownie się z nim pomodlił. Kiedy pastor przyszedł, starzec powitał go i powiedział: „Nie wiem, co się ze mną dzieje. W nocy nie mogłem spać. Czułem się, jakby ktoś do mnie mówił. Bardzo chcę bliżej poznać Pana Jezusa. Do tego po twojej modlitwie ból w nodze już mi tak nie dokucza”.

Podczas rozmowy z pastorem Udyan, Naitik i jego żona nauczyli się więcej o Bożej miłości i zdecydowali, że w niedzielę pójdą do kościoła, żeby tam oddawać Bogu cześć. Kiedy uczestniczyli w nabożeństwie, w dalszym ciągu byli zachęcani do wiary przez pastora Udyan, który głosił Słowo Boże.

Tego dnia pastor Udyan ofiarował Naitikowi Biblię, którą ten z radością przyjął. Mimo ograniczonej edukacji i słabego wzroku, Naitik wiernie czytał Biblię i ku jego zaskoczeniu Pan przywrócił mu wzrok! Widząc działanie Boga w swoim życiu, Naitik zwrócił się z prośbą do pastora Udyan. Chciał, żeby pastor poprowadził spotkanie modlitewne w jego domu. Podczas pierwszego spotkania, Bóg cudownie uzdrowił żonę Naitika. Przestała mieć problemy z oddychaniem. Doświadczając Bożej dobroci i łaski, ta kochana starsza para zaufała Zbawicielowi.

Naitik i jego żona są szczęśliwi z poznania Jezusa. Zapraszają nawet swoich sąsiadów i przyjaciół, aby uczestniczyli we wspólnocie, która zbiera się w ich domu. Naitik sumiennie czyta Biblię, spędza czas na modlitwie i wzrasta w wierze. Mówi: “Chociaż spędziłem całe swoje życie w ciemności, teraz odnalazłem światłość w Jezusie. On naprawdę jest Bogiem. Dla Niego chcę żyć przez resztę życia”.

Jak cenne są to słowa w ustach starszego mężczyzny, który był w stanie spotkać się z jednym z Bożych sług i słuchać o Jezusie. Dostał szansę na to, aby odpowiedzieć na miłość i ofiarę Chrystusa i to pod koniec swojego życia.

Niestety wielu jest ludzi z pokolenia Naitika, którzy już odeszli do wieczności i nie było im dane spotkać na swojej drodze nikogo, kto wskazałby im na Światłość Świata. Dla wielu z nich ten czas się kończy.

Pan Bóg powołał właśnie tego mężczyznę i tę kobietę z Azji,

którzy są gotowi i chętni by iść do mieszkańców swojego kraju i być Chrystusowymi rękami i nogami. Ich ograniczenia w służbie są niewielkie w porównaniu do ograniczeń misjonarzy zagranicznych. Znają specyfikę swojej kultury, ewentualnie mogą się szybko dostosować. Wielu sąsiadów obserwując ich codzienne życie, odkrywa, że Jezus nie jest obcym Bogiem, ale jest ich własnym Stwórcą, który zna ich każdą potrzebę.

Jako Chrześcijanie mamy przywilej i władzę od Boga, żeby przyprowadzać narody do ożywczej nadziei Chrystusa.

Ty również możesz pomóc ludziom, którzy ciągle czekają, żeby ktoś im opowiedział Ewangelię.

Tłumaczenie: Powołana

Źródło: Gospel For Asia