Żyj zanim umrzesz. Poznaj Bożą wolę dla twojego życia

Daniel Kolenda rzeczywiście bardzo dobrze przedstawił prawdę o woli Bożej. Jest jednym z najmłodszych mężczyzn, o których Joel powiedział, że będą „prorokować” (Jl 3,1). Niesie w sobie potężne namaszczenie mocy ewangelii i wiedzy ewangelii. Ta książka jest tego przykładem. Jest „proroctwem” dla tego pokolenia, wzywając je – wzywając ciebie! – do powstania i wykonywania woli tego, który rządzi czasem i wiecznością. Szczerze polecam ci Daniela Kolendę. Przeczytaj tę książkę więcej niż raz. Bóg wielce ci pobłogosławi i użyje jej, by wyposażyć „we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego” (Hbr 13,21).

– Reinhard Bonnke

CZY JESTEŚ GOTÓW WYPEŁNIĆ SWOJE PRZEZNACZENIE?

Wieczny, wszechpotężny i wszechwiedzący Bóg stworzył Cię własnymi rękoma. Zanim się jeszcze urodziłeś, On już miał marzenia związane z Twoim życiem. Ale czasami trudno jest dowiedzieć się, co to za marzenie, albo jak je spełnić.

W książce Żyj zanim umrzesz Daniel Kolenda na podstawie Słowa Bożego i własnego doświadczenia pomaga nam odkryć i wypełnić Boże powołanie. Jego rady, które są jednocześnie praktyczne i inspirujące, pokazują:

Pięć sekretów odkrywania woli Bożej

Jak zacząć poruszać się we właściwym kierunku

Co zrobić, kiedy Bóg każe nam czekać

Jak trwać w woli Bożej

I o wiele więcej…

Inni o książce

Jest to zdecydowanie najbardziej wyczerpująca i praktyczna książka na temat szukania woli Bożej, z jaką się do tej pory spotkałem. Przepełniona jest sugestywnymi ilustracjami zaczerpniętymi ze Słowa Bożego i z osobistych przeżyć autora. Często musiałem zatrzymywać się, aby przemyśleć następujące po sobie wyzwania.

– Pastor Weyne Hilsden, King of Kings Community Church, Jerusalem

Daniel Kolenda wykonał ekspresyjne dzieło na miarę prawdziwego artysty, przypominające obraz na płótnie, na którym każdy ruch pędzla tworzy nową sekwencję kolorystyczna wyrażającą jego duszę. Wierzę, że jest nowo kształtującym się głosem, który pomoże zdefiniować ewangelizację dwudziestego pierwszego wieku.

– Pastor John Kilpatrick, założyciel i prezydent John Kilpatrick Ministries

Wydawca: Wydawnictwo SZARON

Autor: Daniel Kolenda

Liczba stron: 233

Okładka: miękka

Rok wydania: 2014