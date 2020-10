Żydowska sukka w Dubaju, owoc umowy pokojowej między Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

Zaledwie kilka tygodni po podpisaniu z Izraelem historycznego porozumienia normalizującego, Zjednoczone Emiraty Arabskie zbudowały przed najwyższą na świecie wieżą w Dubaju publiczną kuczkę.

Żydowski świat właśnie obchodzi Sukkot, powszechnie znane jako Święto Namiotów. W tym czasie, Żydzi budują przed swoimi domami namioty zwane sukka (kuczka), mające przypominać o tymczasowych schronieniach, w jakich synowie Izraela mieszkali w czasie 40-letniej podróży z Egiptu do Ziemi Obiecanej.

Namiot postawiony przed wieżą Burdż Chalifa w Dubaju to pierwsza w swoim rodzaju publiczna sukka, skonstruowana przy współpracy lokalnych władz żydowskich i miejskich.

„Dzięki władzom, tutejsza społeczność żydowska żyje w bezpieczeństwie i pokoju” – powiedział rabin Levi Duchman, zwierzchnik społeczności żydowskiej w Dubaju, cytowany przez Ynet News. „W suce, a także w synagodze, będziemy modlić się o powodzenie władz oraz o zdrowie Muhammada bin Zajida bin Sultana Al Nahajjana, następcy tronu emira Abu Zabi”.

Sukkah spotted at the Burj Khalifa in Dubai. pic.twitter.com/hvbRfhFe30

— Dani Klein 🌍🍴 Yeah That's Kosher (@YeahThatsKosher) October 1, 2020