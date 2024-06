Ziemia Ulro – Czesław Miłosz

Kiedy wróciłam do „Ziemi Ulro” po prawie czterdziestu latach od pierwszej lektury, nie sądziłam, że będzie ona tak samo fascynująca i wciągająca, jak była niegdyś. Po raz pierwszy czytałam eseje Czesława Miłosza pod koniec lat osiemdziesiątych w wydaniu Kultury Paryskiej i był to czas, kiedy większość czytających ludzi w Polsce, w tym ja, potrzebowało swobodnego oddechu, szerszych horyzontów i barwnych intelektualnych wyzwań. „Ziemia Ulro” spełniała te oczekiwania, wieściła jakąś niesprecyzowaną do końca tajemnicę, obietnicę świata pełnego nieoczywistych znaków, uświadamiała, że nasza przaśna, szara rzeczywistość buzuje od ukrytych znaczeń.

– Fragment przedmowy autorstwa Olgi Tokarczuk

Ziemia Ulro Czesława Miłosza powstała w latach 70. w Kalifornii i ukazała się po raz pierwszy w Paryżu w rocznicę śmierci i urodzin Williama Blake’a. Okładkę nowego wydania zdobi obraz Magdaleny Laskowskiej.

Czesław Miłosz – ur. 30 sierpnia 1911 r. w Szetejniach – zm. 14 sierpnia 2004 r. w Krakowie. Poeta, pisarz, tłumacz, dyplomata. Profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Uznawany za jednego z najważniejszych twórców XX wieku. W 1980 roku otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. Jego książki zostały przetłumaczone na ponad 40 języków.

