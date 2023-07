Rośnie zapotrzebowanie na egzorcyzmy; fala okultyzmu

Egzorcyzm zwykle przyciąga sporo uwagi w popkulturze, głównie z powodu nastawienia się twórców filmowych na widowiskowość i sensację. Jednak wypędzanie zła z czyjegoś życia nie zawsze wygląda tak, jak to można zobaczyć na dużym ekranie.

Mike Signorelli, pastor V1 Church z New York City, gościł niedawno w audycji „The Playing With Fire Podcast”, w której mówił o egzorcyzmie i dzielił się swoimi poglądami na biblijne zło.

Czym jest uwolnienie?

Pastor wyjaśnił pojęcie „uwolnienia”, często mniej znane niż „egzorcyzm”, chociaż wielu posługuje się nimi zamiennie.

„Uwolnienie jest wtedy, gdy Jezus wyrzuca z ciebie złego ducha” – powiedział Signorelli, zwracając uwagę na biblijne przykłady, gdy Jezus uzdrawiał osoby opętane przez demony. „To zasadniczo służba Jezusa, gdy zatem widzimy to dzisiaj, widzimy służbę Jezusa przedłużoną przez życie Jego naśladowców”.

Zło w natarciu

Podczas gdy niektórzy mogą wyrażać sceptycyzm wobec opętania we współczesnym świecie, liderzy wiary i osoby, które w praktyce zajmują się tym problemem, donoszą o zdumiewającym wzroście liczby ludzi poszukujących uzdrowienia i pomocy.

Signorelli zwrócił uwagę na nagłaśniany fakt mówiący o fali próśb o egzorcyzm, jaka zalewa Kościół Katolicki. Problem jest tak rozległy, że duchowni katoliccy „mówią o obecnym przegrzaniu systemu wewnątrz katolicyzmu”, gdy nie mogą dotrzymać kroku popytowi.

Chociaż Signorelli nie zgadza się z katolickim egzorcyzmem i odradza szukanie tam pomocy, mówi, że rosnące zapotrzebowanie jest wyraźnie zauważalne; to zjawisko, które obserwuje we własnej służbie uwolnienia w czasie, gdy kultura coraz bardziej zanurza się w okultyzmie.

„Praktyki New Age stają się normalnym zjawiskiem” – powiedział. „Nawet świeckie firmy zachęcają do wchodzenia w wymiar duchowy lub do wiary w rzeczywistość ponadnaturalną, co sprawia wrażenie, jakbyśmy opuszczali erę ateizmu”.

Signorelli wskazał na popularną praktykę palenia szałwii w celu wyganiania zła i obsesyjne czytanie horoskopów jako niektóre z czynności, które uważa za duchowo niebezpieczne i mogące zrodzić zło.

Czy chrześcijanie potrzebują uwolnienia?

Signorelli odniósł się też do krytyków, którzy mogą odrzucać potrzebę chrześcijan szukania uwolnienia, a część z nich uważa, że chrześcijanie są chronieni od zła i nie potrzebują takiego duchowego uzdrowienia.

Pastor powiedział, że trzeba odróżnić prawdziwych wierzących od tych, którzy chodzą do kościoła, lecz nie pozwolili, by ewangelia przeniknęła ich serca i umysły.

„Nie każdy, kto twierdzi, że jest chrześcijaninem, naprawdę nim jest; są ludzie – a spotykam ich setkami, bo podróżuję po całym świecie, nauczając i głosząc ewangelię – którzy nigdy nie słyszeli ewangelii” – powiedział. „Przyjęli chrześcijaństwo, ale nigdy nie przyjęli Chrystusa”.

Signorelli twierdzi, że jest możliwe, by takie osoby wyznały wiarę, ale nigdy się nie nawróciły, i w rezultacie zmagają się z rzeczywistością demoniczną.

Uwolnienie od podszewki

Jeśli chodzi o to, jak wygląda uwolnienie (lub egzorcyzm), jedynym namacalnym przykładem, jaki ma większość, jest to, co można zobaczyć na filmach.

Signorelli podzielił się, jak wygląda uwolnienie w jego służbie. Wyjaśnił, że zaczyna od upewnienia się, że jego życie przenika Duch Święty.

„Goszczę Ducha Świętego nie tylko w samym sobie, ale też w atmosferze mojego życia” – powiedział. „Uważam, że jednym z największych obowiązków, jakie mam nie jako pastor, ale jako wierzący, jest goszczenie Ducha Świętego. Od tego chcę zacząć”.

Signorelli mówi, że obejmuje to prowadzenie chrześcijańskiego życia przez wybaczanie innym i uwidacznianie owocu Ducha. Uważa, że skupienie na podkreślaniu w swoim życiu chrześcijańskich cnót pomaga podsycać jego służbę.

„Myślę, że jednym z powodów, dlaczego widzę tak wiele uwolnień, nie jest skupienie się na diable, ale skupienie na obecności Ducha Świętego” – powiedział. „To tak, jak gdy otwierasz drzwi swojego pokoju i masz w korytarzu zapalone światło. Pokój natychmiast zostaje oświetlony przez światło z korytarza. Dlatego nieustannie otwieram drzwi Duchowi Świętemu”.

Zdaniem Signorelli, to właśnie obecność Ducha Świętego jest tym, co „porusza” zło i wydobywa je z ukrycia.

Problem, jaki Signorelli widzi u niektórych dzisiejszych pastorów

Zbyt wielu pastorów skupia się na swoich kazaniach, a nie na przekonującym przeżywaniu biblijnej prawdy.

„Tak wielu posługujących świetnie wyszkoliło się w wygłaszaniu kazań, ale więcej czasu spędzają na szlifowaniu rzemiosła nauczania, niż na goszczeniu Ducha Świętego” – powiedział.

Twierdzi też, że skrucha ma krytyczne znaczenie, wskazując na starotestamentowe przykłady Dawida i Saula. Chociaż obaj zgrzeszyli i popełnili błędy, tylko Saul był „dręczony przez demony”.

„Wiemy, że Dawid zgrzeszył, i wiemy, że Saul zgrzeszył” – mówi. „Dawid od razu żałował. Mamy zapisane modlitwy Dawida, zamykające te drzwi. Powiedziałbym, że Saul nie żałował. Na długi czas zostawił te drzwi otwarte”.

Pastor mówi, że jego zdaniem niechęć zamknięcia drzwi dla grzechu w życiu dzisiejszych chrześcijan może okazać się podobnie problematyczna i prowadzić do potrzeby uwolnienia.

„Może masz w swoim życiu powtarzalny grzech, który staje się odpowiednikiem pozostawienia otwartych drzwi, i przestałeś zaliczać się do kategorii Dawida” – powiedział.

Ktoś może odkryć, że zmaga się z „ciałem” i potrzebuje raczej więcej dyscypliny, niż uwolnienia. Jednak niektóre problemy mogą być demonicznymi warowniami lub mieszanką jednego i drugiego.

Signorelli powiedział, że ostatnio obserwuje szybki rozwój swojej służby i podzielił się niektórymi historiami uwolnienia, jakich był świadkiem. W jednym przypadku, pewna kobieta czuła się bezradna, od lat cierpiąc na dzwonienie w uszach.

„Gdy otrzymała uwolnienie, dzwonienie całkowicie ustało” – mówi. „Płakała. Mam to nagrane na wideo. Po prostu płakała, prawie nie mogła w to uwierzyć”.

Signorelli opowiedział jeszcze kilka innych, podobnych historii. Można je usłyszeć w odcinku „Playing With Fire Podcast”.

Autor: Billy Hallowell

Źródło: CBN

