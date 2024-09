Kościoły mierzą się z coraz większymi wyzwaniami, groźbami i atakami

Mieszkańcy okolicy, w której znajduje się Kościół Tesalonika w Kampung Melayu Timur w okręgu Teluknaga wywołali (Indonezja) niedawno zamieszki, żądając, by kościół wstrzymał aktywności związane z wyznawaniem wiary. Pod koniec lipca w mediach społecznościowych pojawił się materiał, na którym uczestnicy zamieszek naśmiewają się z kościoła, który został zmuszony do gromadzenia się w domu.

Jeden z okolicznych mieszkańców stwierdził, że tłum przerwał nabożeństwo, ponieważ odbywało się w okolicy zdominowanej przez muzułmanów. Przedstawiciel Kościoła Tesalonika powiedział, że kościół zbiera się w domu, ponieważ wygasła umowa najmu poprzedniego miejsca spotkań.

Podczas gdy kościoły w większych miastach generalnie mogą otwarcie zbierać się na nabożeństwach, mniejsze kościoły w indonezyjskich wsiach mierzą się z coraz większymi wyzwaniami, groźbami i atakami. Prawdopodobnie ta nasilając się tendencja jest rezultatem coraz częstszych przypadków odchodzenia muzułmanów od islamu, by pójść za Jezusem, co nie uszło uwadze gorliwych wyznawców tej religii. Jednocześnie, jak wynika z innych opracowań, w Indonezji rośnie tolerancja religijna, a niektóre kościoły w końcu dostają pozwolenie na budowę własnego budynku po latach, a nawet dekadach czekania.

Dziękujmy Bogu za Jego zgromadzenia w Indonezji budowane w Imieniu Jezusa. Niech Jego Duch umacnia tych wierzących, napełnia swoją miłością, mądrością i odwagą, by byli wiernymi i owocnymi świadkami Pana wobec miejscowych wyznawców islamu. Módlmy się za ich przeciwników, by poznali prawdę o jedynym Bogu, który dał światu swojego Syna, by przez Jego śmierć i zmartwychwstanie okazać ludziom łaskę wybaczenia i przyjęcia do swojego Domu. Dziękujmy za każdego, kogo Pan uwalnia z więzów islamu i przyprowadza pod swój krzyż. Niech ci nowi wierzący będą pełni Jego Ducha i utwierdzeni w Jego Imieniu. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie… W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów…” Ef 1,3.7

Źródło: International Christian Concern

za Głos Prześladowanych Chrześcijan