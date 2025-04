Fałszywie oskarżony i usiłowano go zabić, bo nie chciał przejść na Islam

Waqas, 22-letni Pakistańczyk, który pracował w papierni przy sortowaniu makulatury, był od dłuższego czasu notorycznie szykanowany z powodu swojej wiary w Chrystusa i przymuszany do przejścia na islam. I prawdopodobnie dlatego, że nie ulegał on tym naciskom, 21 marca zarzucono Waqasowi, że zbezcześcił święte karty Koranu, dotykając ich „brudnymi rękami”. Jego szef dał mu do wyboru: albo przyjmie islam i nie zostanie oskarżony o bluźnierstwo, albo poniesie karę. Kiedy Waqas kolejny raz odmówił przejścia na islam, jego przełożony pchnął go nożem w szyję. W stanie krytycznym Waqas został przewieziony do szpitala.

Do zdarzenia doszło, gdy ojciec przyszedł do niego do pracy, żeby się z nim zobaczyć. Waqas został wówczas wezwany przez swojego zwierzchnika na krótką rozmowę, podczas której ten zarzucił mu bluźnierstwo, a potem usiłował zabić. Kiedy rannego transportowano do szpitala na operację, pracownicy papierni złożyli doniesienie o popełnieniu przez niego bluźnierstwa. Natomiast kierownictwo zakładu wezwało policję, która aresztowała niedoszłego mordercę. Napoleon Qayyum z organizacji prawników, którzy pomagają walczyć chrześcijanom w sądzie, będzie domagał się usunięcia fałszywego oskarżenia Waqasa o bluźnierstwo oraz o skazanie jego szefa za usiłowanie popełnienia morderstwa.

Po odzyskaniu przytomności Waqas złożył oświadczenie, w którym napisał, że to, o co się go oskarża, zostało zmyślone, a on niczym sobie nie zasłużył na to, by tak brutalnie go zaatakować.

Módlmy się, żeby Waqas w pełni wyzdrowiał, jak również o ochronę dla jego ojca i całej rodziny. Niech Pan obdarza ich swoim pokojem w obliczu tego, przez co muszą przechodzić.

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan